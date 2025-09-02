Инспектор посоветовал белорусам проверить 2 программы в телефонах детей – «На 90% используются наркосбытчиками»

Опубликовано: 02.09.2025 13:21 , Обновлено: 02.09.2025

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Вадим Клим посоветовал родителям обратить внимание на приложения, установленные в телефонах их детей. По его словам, два типа программ с высокой долей вероятности могут указать на вовлеченность подростка в незаконный оборот наркотиков.

Инспектор рекомендовал родителям отслеживать наличие в смартфонах у детей двух типов приложений:

Мессенджеры , позволяющие анонимно покупать наркотики в интернете.

, позволяющие анонимно покупать наркотики в интернете. Приложения, позволяющие определять GPS-координаты и накладывать их на фотографии (для создания «закладок»).

«Этому стоит уделить самое пристальное внимание, так как данные программы на 90% используются исключительно сбытчиками наркотиков», — заявил Клим «Ашмянскаму весніку». Названия мессенджеров он не привёл.

Но привёл данные, что незаконный оборот наркотиков остаётся одним из самых распространённых преступлений в молодёжной среде. На смену «спайсам», по его сведениям, пришли так называемые «соли» (мефедрон, альфа-PVP), которые могут привести к смерти даже после первого употребления. В этом году в Беларуси от передозировок в реанимацию попали уже четыре несовершеннолетних, заявил Клим.

Ещё одной «цифровой» проблемой Клим назвал мошенничество на маркетплейсах вроде «Куфара». Схема, на его взгляд, проста. Подросток выставляет на продажу популярный товар (кроссовки, одежду), получает от покупателя предоплату на номер телефона и исчезает. В 90% случаев жертвами таких мошенников становятся другие дети.

Инспектор также заявил, что вейп стал для подростков «обязательным аксессуаром». Он напомнил, что за курение «электронок» в запрещённых местах предусмотрен штраф до 4 базовых величин (168 рублей).

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