Именно столько белорусов выдворили из Польши в 2025 году. И дело совсем не в политике

Опубликовано: 14.01.2026 12:23 , Обновлено: 14.01.2026

Власти Польши отчитались о количестве иностранцев, которых «попросили» покинуть страну. В лидерах, кстати, не белорусы, а грузины. Но вот причины выдворения одинаковые для тех и других. И в большинстве случаев дело не в политике.

Пограничная служба Польши за прошедший год вынесла более 9400 решений, предписывающих иностранцам покинуть страну. Более 1900 человек из них были гражданами Грузии. Статистика также показала, что в лидерах по выдворениям оказались граждане Беларуси, Украины и Молдовы:

Беларусь — около 1,3 тысячи решений, 130 обязательных.

Украина — около 1,2 тысячи решений, 1,1 тысяча вынужденных решений.

Молдова — приблизительно 1,1 тысячи решений, из них 130 обязательных.

Некоторым попавшим под ограничения (7 200 человек) предлагалось покинуть страну в добровольном порядке. А кого-то (2 200 человек) выдворили принудительно.

«Среди них были иностранцы, представляющие угрозу общественной безопасности и порядку, а также лица, осужденные за вождение в нетрезвом виде, многочисленные кражи или хранение наркотиков или психотропных веществ», — говорится в сообщении пограничной службы Польши, опубликованном в социальных сетях.

Ранее, как стало известно 24 декабря, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о негласных контактах с представителями США и спецслужбами Польши.

КГБ Беларуси отчитался о негласных контактах с США и Польшей — «Услышим хорошие новости»