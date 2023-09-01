Грозы не отступят? Синоптики рассказали, где в выходные белорусам ждать +25°С

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Опубликовано: 01.09.2023 12:42 , Обновлено: 01.09.2023

Синоптики Белгидрометцентра озвучили подробный прогноз погоды на предстоящие выходные и начало следующей недели. По их словам, на погоду в ближайшие три дня повлияет неустойчивая воздушная масса, которая идёт на Беларусь с юга Балтийского моря. Принесёт ли она похолодание и повлияет ли на грозовую активность, особенно высокую в предыдщие несколько дней?

В субботу, 2 сентября , большая часть Беларуси будет оставаться в зоне повышенного атмосферного давления, а атмосферный фронт окажется своё влияние лишь на южные регионы страны в утренние и дневные часы. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а для южных регионов - небольшие кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Как и в предыдущие несколько дней, по утрам будет сгущаться туман. Температура воздуха ночью может опускаться до +7..+13°С, а днём прогреется до +20..+25°С.

Приход неустойчивой умеренно теплой воздушной массы,которая к воскресенью, 3 сентября , доберется до Беларуси с юга Балтийского моря, сильных погодных изменений не принесёт. На этот день синоптики спрогнозировали также переменную облачность, ночные и утренние туманы и грозы с порывистым ветром для отдельных районов.

Температурный фон также существенно не изменится: ночью температура будет держаться в диапазоне от +7°С до +14°С (по юго-западу Беларуси чуть теплее - до +16°С), днём - от +18°С до +25°С.

С такой же погодой, судя по прогнозам синоптиков, белорусы войдут в новую рабочую неделю: на понедельник, 4 сентября , Белгидромет спрогнозировал переменную облачность, слабый туман в утренние часы и кратковременные дожди с грозами в отдельных районах.

Температура останется на уровне предыдущих суток: ночью в диапазоне от +7°С до +14°С (в отдельных районах - до +5..+6°С), днём - от +18°С до +25°С.

Напомним, ранее синоптики озвучили предварительный прогноз на сентябрь, а также рассказали, какой в целом будет осень 2023 года.

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