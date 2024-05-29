"Грошык" объявил о розыгрыше почти на 1000 рублей. Что нужно сделать, чтобы выиграть 6 пицц и 10 поездок на самокате?
Сеть популярных магазинов "Грошык" объявила о розыгрыше подарков на общую сумму почти в 1000 рублей. Чтобы испытать удачу и стать счастливым обладателем бесплатных пицц и поездок на самокате, нужно всего-то подписаться на Telegram-канал, сделать репост, поставить реакцию и нажать нужную кнопку.
В пресс-службе товарной сети сообщили, что в итоге выберут 21 победителя по всей Беларуси. Шестеро из счастливчиков получат большую пиццу (35 сантиметров) от “Додо”, а ещё пятнадцать — сразу по 10 поездок на самокате. Для того, чтобы принять участие, нужно:
- подписаться на канал “Купоны и акции”;
- подписаться на канал самого магазина “Грошык”;
- поставить реакцию;
- поделиться постом;
- нажать кнопку “Участвовать”.
Итоги пообещали провести 31 мая в 15:00. Удачи!
Ранее Telegraf.news писал, что в одном из столичных магазинов жительница Минска обнаружила редкие специи, за пакетик которых просят 6,24 рубля. И это даже не за грамм! Вес одной пачки составляет 0,12 грамма — так сказано на ценнике. Чуть ниже надпись гласит, что за килограмм такой приправы придётся отдать 52 тысячи белорусских рублей.
Приправа по цене автомобиля. В магазинах Минска нашли специи, килограмм которых стоит 52 тысячи рублей