"Грошык" объявил о розыгрыше почти на 1000 рублей. Что нужно сделать, чтобы выиграть 6 пицц и 10 поездок на самокате?

Опубликовано: 29.05.2024 14:32 , Обновлено: 29.05.2024

Сеть популярных магазинов "Грошык" объявила о розыгрыше подарков на общую сумму почти в 1000 рублей. Чтобы испытать удачу и стать счастливым обладателем бесплатных пицц и поездок на самокате, нужно всего-то подписаться на Telegram-канал, сделать репост, поставить реакцию и нажать нужную кнопку.

В пресс-службе товарной сети сообщили, что в итоге выберут 21 победителя по всей Беларуси. Шестеро из счастливчиков получат большую пиццу (35 сантиметров) от “Додо”, а ещё пятнадцать — сразу по 10 поездок на самокате. Для того, чтобы принять участие, нужно:

подписаться на канал “Купоны и акции”; подписаться на канал самого магазина “Грошык”; поставить реакцию; поделиться постом; нажать кнопку “Участвовать”.

Итоги пообещали провести 31 мая в 15:00. Удачи!

Ранее Telegraf.news писал, что в одном из столичных магазинов жительница Минска обнаружила редкие специи, за пакетик которых просят 6,24 рубля. И это даже не за грамм! Вес одной пачки составляет 0,12 грамма — так сказано на ценнике. Чуть ниже надпись гласит, что за килограмм такой приправы придётся отдать 52 тысячи белорусских рублей.

Приправа по цене автомобиля. В магазинах Минска нашли специи, килограмм которых стоит 52 тысячи рублей