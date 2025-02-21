Гродненская милиция наказала белорусов, которые «неправильно» гуляли с собаками. А как правильно?

Опубликовано: 21.02.2025 21:02 , Обновлено: 21.02.2025

В Гродно милиция совместно с сотрудниками ЖЭСа провела рейд по проверке правил выгула собак в спальном районе города. В результате выявлено шесть нарушений. У двух владельцев не оказалось регистрации питомцев, ещё четверо выгуливали собак с нарушением установленных правил.

В милиции напомнили, как правильно с точки зрения закона владеть пёсиками и выгуливать их:

Регистрация : Щенки и котята в возрасте от 3 до 3,5 месяцев должны быть зарегистрированы. После регистрации владелец получает жетон и специальное удостоверение.

: Щенки и котята в возрасте от 3 до 3,5 месяцев должны быть зарегистрированы. После регистрации владелец получает жетон и специальное удостоверение. Место выгула : Запрещено выгуливать собак на придомовой территории. Для Гродно, к примеру, составлена интерактивная карта разрешённых площадок и мест для выгула.

: Запрещено выгуливать собак на придомовой территории. Для Гродно, к примеру, составлена интерактивная карта разрешённых площадок и мест для выгула. Поводок : Любое животное должно быть на поводке.

: Любое животное должно быть на поводке. Намордник : Для собак, высота в холке которых превышает 25 см, намордник обязателен.

: Для собак, высота в холке которых превышает 25 см, намордник обязателен. Уборка : Владелец обязан иметь при себе совок и пакет для уборки за своим питомцем.

Нарушителям правоохранители пригрозили штрафом до 15 базовых величин (до 630 рублей).

Многие владельцы домашних животных давно сетовали на то, что с питомцами нельзя попасть ни в магазин, ни в любое другое общественное место. Однако немногие знают, что вступившем в силу с 1 января 2025 года законе «Об ответственном обращении с животными» были сделаны исключения из общего правила.

Теперь владельцы собак и кошек могут посещать торговые и иные объекты при одном условии. Журналистка Telegraf.news поговорила с председателем Ассоциации зоозащитных организаций Оксаной Давыденко, чтобы узнать, как это работает.

Когда белорусам все же можно заходить с собакой в магазин? Зоозащитница объяснила, как на самом деле работает новый закон