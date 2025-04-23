ГПК предложил белорусам бесплатно съездить в Чернобыльскую зону. Что попросил взамен?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.04.2025 13:52 , Обновлено: 23.04.2025

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси предложил белорусам бесплатно съездить в Чернобыльскую зону отчуждения. Но для этого нужно выиграть в конкурсе ведомства, сняв видео.

“Сними видео о пограничной службе и выиграй поездку в зону отчуждения”, - анонсировали свой конкурс под названием “#ЯЗнаюГраницу” в ГПК. Ролик для участия нужно снять до 20 мая . В Госпогранкомитете предложили варианты тем:

лайфхаки для путешественников,

юмор и нелепые ситуации на границе,

разбор популярных заблуждений,

истории о пограничной службе,

объяснение правил пересечения границы детям в игровой форме и не только.

ГПК выберет трех победителей, которых и пообещали отправить в “уникальный тур прямо в Чернобыльскую зону отчуждения”. “Вы сможете увидеть заброшенные деревни и здания, вросшую в землю технику, пройти на катере по реке Припять, увидеть саркофаг ЧАЭС своими глазами”, - стали завлекать в ведомстве.

Нужно будет опубликовать снятый ролик с тегом #ЯЗнаюГраницу в соцсетях, отметив там официальный аккаунт белорусского ГПК. Когда и на сколько дней победителей планируют отправить в тур по Чернобыльской зоне, в ведомстве не уточнили.

[info_b]По всем вопросам о конкурсе попросили обращаться в [link href=“https://t.me/gpkgovby/6469” target=“_blank” rel=“noopener”] Telegram-бот [/link].[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что власти Гомельской области определили дни, когда можно будет посетить кладбища на территориях зон отчуждения и отселения без оформления специальных пропусков. Это традиционно делают в преддверии и во время Радуницы, чтобы люди могли навестить могилы родных.

Власти Гомельщины на 3 дня разрешили свободный проезд в чернобыльскую зону. Для чего и какие документы нужны?