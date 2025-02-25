ГПК изменил счета для штрафов за нарушения на границе. Как оплатить белорусам?

Опубликовано: 25.02.2025 11:16 , Обновлено: 25.02.2025

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси изменил реквизиты для оплаты штрафов за нарушение законодательства о госгранице. По новым счетам оплачивать нужно будет с 25 февраля. В ГПК отметили, что оплата штрафов через систему ЕРИП осталась прежней.

Реквизиты для оплаты штрафов зависят оттого, где именно выписали взыскание пограничники. Например, если нарушение зафиксировали представители Брестской пограничной группы, то реквизиты такие.

[info_b]Со всеми реквизитам можно ознакомиться в соответствующем [link href=“https://gpk.gov.by/peresechenie-granitsy/rekvizity-dlya-uplaty-shtrafov/” target=“_blank” rel=“noopener”] разделе [/link] на сайте ГПК. [/info_b]

Порядок оплаты через ЕРИП оставили прежним, а именно: “Прочие платежи” - “Госпогранкомитет” - “Воинские части и организации” - “Номер воинской части” - “Штраф за административное правонарушение”.

Ранее Telegraf.news писал, что Брестский и Витебский областные исполнительные комитеты в январе объявили о введении местного сбора за пересечение границы в пунктах пропуска для транспорта. Эти сборы временно отменили в конце прошлого года. Мы изучили постановления исполкомов и узнали новую ставку местного сбора, а также перечень транспортных средств, которые освободили от его уплаты. Оказалось, что списки в двух белорусских регионах заметно отличаются.

Власти Брестчины и Витебщины вернули сбор за пересечение границы. Сколько придётся платить с 1 февраля?