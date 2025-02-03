Готовитесь к 14 и 23 Февраля? В МВД Беларуси рассказали, как не «накосячить с подарком»

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Опубликовано: 03.02.2025 15:17 , Обновлено: 03.02.2025

В преддверии Дня всех влюблённых и Дня защитников Отечества многие белорусы озабочены выбором подарков. И тут главное — не прогадать и не подарить свои кровные мошенникам, предупредила милиция Солигорского района.

Чтобы праздничный шоппинг не обернулся разочарованием, правоохранители настоятельно рекомендовали соблюдать простые правила безопасности. Прежде всего, стоит настороженно относиться к предложениям, где требуется частичная предоплата. На торговых интернет-площадках это верный признак мошенников. Велика вероятность, что, получив деньги, недобросовестный продавец просто перестанет выходить на связь.

Социальные сети — не лучшее место для покупок. За красивой виртуальной витриной в Instagram может скрываться обычный мошенник. Привлекательная цена, просьба перевести предоплату на карту, общение в личных сообщениях — всё это должно насторожить. За такой «витриной», скорее всего, нет ни товара, ни продавца, сообщили правоохранители.

При заказе в неофициальных магазинах всегда есть риск получить по почте совсем не то, что ожидалось. Мошенники могут прислать что угодно, от ветоши до строительного мусора, лишь бы посылка имела вес.

Особую осторожность следует проявлять и в отношении фишинговых сайтов и ссылок. Злоумышленники часто маскируют их под службы доставки, почту и сервисы возврата денег. Ни в коем случае нельзя сообщать никому трёхзначный CVV-код с обратной стороны карты, а вводить его можно только на проверенных ресурсах и только если вы сами совершаете оплату. Для зачисления денег на карту этот код нигде и никогда не требуется.

И, наконец, любые акции и предложения, поражающие своей «невиданной щедростью», нужно воспринимать критически. Милиция напомнила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Ранее Telegraf.news рассказывал об инциденте, который недавно произошёл в Новолукомле на Витебщине. Так, у пенсионера из квартиры пропало больше 22 тысяч долларов, около 3 тысяч евро и ювелирные украшения. Спустя время в милиции пришли к выводу, что своего экс-начальника обокрал подчинённый, притом сделав это весьма необычным способом. Как?

На Витебщине вор-«альпинист» вынес больше 22 тысяч долларов из квартиры на 4 этаже