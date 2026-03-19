Готовимся к -5°C и снегу. Синоптики предупредили о «сюрпризе» с 20 по 22 марта

Опубликовано: 19.03.2026 12:13 , Обновлено: 19.03.2026

Пора температурных плюсовых рекордов, которые фиксировались один за одним в первой половине марта, окончательно прошла. Теперь жителей Беларуси ждут иного рода «сюрпризы», хотя ничего чрезвычайного синоптики не обещают.

Согласно данным метеорологического канала «Метеовайб», в страну идут непродолжительное похолодание и небольшие осадки.

«В пятницу нас ожидает сюрприз в виде холодного фронта. Начиная с северо-запада начнет увеличиваться облачность. Ночью по северо-западу, днем местами пройдут кратковременные осадки: дождь, мокрый снег. Лишь по юго-востоку сухо и много солнца. Ветер северный умеренный», — [link href=“https://t.me/meteovibe/14687?single” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] предупредил [/link] синоптик.













С таким прогнозом не спорят и государственные синоптики. В Белгидромете на пятницу, 20 марта, обещают во многих районах республики кратковременные осадки (в основном дождь, ночью и утром с мокрым снегом).

Температура, однако, будет далека от экстремумов. Ночью обещают от -3..+3°С, днём — +4..+10°С, по юго-восточной половине +11..+14°С.

Что касается субботы, 21 марта, то из-за влияния антициклона с запада фронт размоется и погода вновь начнет улучшаться, а температурный фон повысится, обещает «Метеовайб».

В Белгидромете вторят, что днём осадков уже не будет, хотя ночью белорусским южанам могут “подвезти” кратковременные дожди. Температура ночью не опустится ниже -4..+3°С, а днём вырастет до +8..+13°С.

А вот в воскресенье, 22 марта, осадки полностью прекратятся, не будет ни днём, ни ночью. Хотя в тёмное время суток подморозит до -5..+2°С, днём же будут вполне весенние +9..+14°С.

И помните, в ближайшие дни ночью и утром ожидаются гололёд и гололедица. А это значит, что менять шины на летние пока рано. Подождите пока температура ночью не будет способствовать образованию наледи.