Госстандарт запретил в Беларуси стиральные капсулы Tide из-за слишком большой пены

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Опубликовано: 01.12.2023 12:14 , Обновлено: 01.12.2023

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярное жидкое стиральное средство - Tide Color в растворимых капсулах. Его внесли реестр опасной продукции 1 декабря из-за слишком активной "пенообразующей способности".

Белорусские специалисты проверили популярное средство для стирки производства французской компании Procter & Gamble Amiens SAS. ZI NORD, поставками которого в Беларусь занималась компания “ВитебскПродуктСервис”, и выявили серьёзное “умышленное нарушение”.

“Изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции “для использования в стиральных машинах любого типа”, но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой”, - заявили в Госстандарте.

Как установили специалисты, показатель “пенообразующая способность” капсул Tide Color составил 217±5 мм, тогда как норма составляет не более 180 мм.

Вот как выглядит средство, которое запретили ввозить и продавать в Беларуси с 1 декабря.

Фото: Госстандарт

Аналогичное нарушение Госстандарт выявил и в другом моющем средстве - геле для стирки IDEL «Super Gel» российского производства. У него пенообразующая способность, по словам специалистов, составляет 197±5 мм. Вот как выглядит это средство.

Фото: Госстандарт

В Госстандарте подчеркнули, что превышение этого показателя не только “вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности”, но также представляет угрозу “безопасному применению моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой”.

Ранее, как сообщил Телеграф, под таким же предлогом в Беларусь запретили ввозить и продавать стиральные порошки двух других популярных марок - Persil и Ariel.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси порошки Persil и Ariel. Как объяснил?