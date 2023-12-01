Госстандарт запретил в Беларуси "недолговечные" и "неустойчивые" стулья. Проверьте, а у вас не такие?

📷 Фото

Опубликовано: 01.12.2023 13:31 , Обновлено: 01.12.2023

Реестр опасной продукции Государственного комитета по стандартизации Беларуси в пятницу, 1 декабря, пополнили три позиции домашней мебели. Под запрет попали три модели стульев, которые белорусские специалисты посчитали "недолговечными" и "неустойчивыми": два- китайского производства, один - российского. Даже если таких нет в вашем доме, вы точно видели аналогичные модели в мебельных магазинах - они очень популярны из-за сравнительно низкой стоимости.

Модели, аналогичные тем, которые с декабря Госстандарт запретил ввозить и продавать на территории Беларуси, в специализированных гипермаркетах, а также на популярных торговых интернет-площадках сегодня можно приобрести за сравнительно небольшую цену - в диапазоне от 60 до 100 рублей за стул. Впрочем, под запрет попали конкретные модели конкретных производителей.

Так, стул металлический СМАРТ торгового знака “New Victoria” производства российской компании “Торговый дом Усть-Люга”, как выяснили специалисты белорусского Госстандарта, не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза “О безопасности мебельной продукции” по химической и санитарно-гигиенической безопасности.

Как пояснили в ведомстве, поверхности мебельных деталей должны быть защищены хотя бы декоративным покрытием. На стульях же этой модели нижняя поверхность накладного щитового сидения, хоть и невидимая при эксплуатации, ничем не защищена, что расценили как нарушение.

Фото: Госстандарт

Ещё одна “опасная” модель - REMI, ОП-23-1786 китайского производителя TIANJIN FREEDOM TRADE COMPANY LIMITED. Она не устроила специалистов Госстандарта по такому показателю механической безопасности как “долговечность (усталость) спинки”.

“При норме отсутствие разрушений после 25000 циклов при нагрузке спинки 33 даН и уравновешивающей нагрузке на сиденье 100 даН, фактически произошло разрушение сварных соединений задних ножек с царгами на 2137 цикле испытаний”, - рассказали в ведомстве.

Фото: Госстандарт

У стульев другого китайского производителя - BAZHOU WENYUAN FURNlTURE CO.,LTD - Cindy (Eames) модели 1801 марки Tetchair другая “проблема”: они, как утверждают в Госстандарте, недостаточно устойчивые.

“Стул должен быть устойчив в направлениях вперед и вбок при приложении нагрузки 2,0 даН, фактически теряет устойчивость при приложении нагрузки вперед 0,6 даН и при приложении вертикальной нагрузки вбок 580 Н без приложения горизонтальной нагрузки”, - рассказали в ведомстве.

Фото: Госстандарт

Ранее Телеграф сообщил, что 1 декабря Госстандарт также запретил продавать в Беларуси популярное жидкое стиральное средство — Tide Color в растворимых капсулах. Его внесли реестр опасной продукции из-за слишком активной “пенообразующей способности”.

Госстандарт запретил в Беларуси стиральные капсулы Tide из-за слишком большой пены