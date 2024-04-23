Госстандарт запретил три рыбных закуски к пиву в Беларуси. Что нашли?

Опубликовано: 23.04.2024 15:16 , Обновлено: 23.04.2024

Витебская областная инспекция Госстандарта запретила ввоз и реализацию опасной вяленой рыбной продукции, которую нашла в одной из торговых сетей города. Об этом ведомство сообщило на портале "Качество.бел".

Во время госнадзора в одной из торговых сетей Витебска специалисты обнаружили в трёх образцах вяленой рыбной продукции запрещённые консерванты.

“В частности, икра минтая ястычная вяленая с маркировкой “Рыбка моя” производства ООО “ПК “Астраханкина рыбка” содержала не заявленные изготовителем в маркировке и недопустимые пищевые добавки. При испытаниях в составе продукта обнаружили сорбиновую, бензойную кислоты, а массовая доля влаги при норме минимум 30% составила 23,6 %”, — сообщили в Госстандарте.

Также нарушения были выявлены в икре трески ястычной вяленой с маркировкой “Богатый улов” этого же производителя. Там специалисты в составе вывили сорбиновую кислоту, краситель тартразин (Е102), краситель желтый “солнечный закат” FCF (Е110) и краситель понсо 4R (Е124). На упаковке продукта отсутствовали предупреждающие потребителей надписи о том, что продукция содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Ещё один продуктом не прошедшим испытания стала сушено-вяленая пищевая рыбная продукция “Желтый полосатик” китайской компании Longkou Sanming Aguatic Foodstuffs Co., Ltd.

В её составе составе нашли недопустимый и не заявленный производителем консервант сорбиновой кислоты.

“Госстандарт запретил ввоз и обращение на территории Беларуси продукции указанных трех наименований. Проконтролированному субъекту хозяйствования и поставщикам предписано изъять ее из обращения. Действие декларации о соответствии на серийный выпуск икры вяленой прекращено”, — сообщили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в реестре опасной продукции Госстандарта оказались издания стихов Агнии Барто, сказок Корнея Чуковского и раскраски для девочек. Об этом ведомство сообщило на портале “Качество.бел”.

Госстандарт запретил в Беларуси книжки со сказками Чуковского и стихами Барто. За что?