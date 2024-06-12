Госстандарт Беларуси запретил продавать несколько видов парфюма из России. Что нашли в составе?
Государственный комитет по стандартизации Беларуси запретил ввозить в страну и продавать несколько видов женской и мужской туалетной воды, духов и одеколона российского производства. В парфюме нашли запрещенный ингредиент.
Под запрет на реализацию попала продукция производителей Loren cosmetic, «Химсинтез», «Парфюм стиль» и «Аромат». Госстандарт в своем Telegram-канале привел полный список опасного парфюма:
- туалетная вода для мужчин Chaves Rigel Extra,
- мужской парфюм Chaves Rigel Finest,
- туалетная вода для мужчин Chaves Rigel Double,
- духи для женщин Miss Beauty Crystal,
- одеколон для мужчин Cologne One Dollar,
- мужская туалетная вода Laurmen One New Soul,
- туалетная вода для женщин Enzo Crystal,
- женский парфюм Chale Femme Crystal,
- туалетная вода для мужчин Laurmen Belgrano Aqua.
В составе этого парфюма специалисты обнаружили ингредиент lyral, который запрещен при изготовлении парфюмерно-косметической продукции и может вызывать аллергию.
Ранее Telegraf.news сообщал, что Гродненская областная инспекция Госстандарта обнаружила опасную туалетную воду российского производства. В ее составе нашли вредный и запрещенный ингредиент, который “может негативно сказываться на репродуктивной функции человека”.
«Сказывается на репродуктивной функции человека» — Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную туалетную воду из России