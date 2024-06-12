Госстандарт Беларуси запретил продавать несколько видов парфюма из России. Что нашли в составе?

Опубликовано: 12.06.2024 19:31 , Обновлено: 12.06.2024

Государственный комитет по стандартизации Беларуси запретил ввозить в страну и продавать несколько видов женской и мужской туалетной воды, духов и одеколона российского производства. В парфюме нашли запрещенный ингредиент.

Под запрет на реализацию попала продукция производителей Loren cosmetic, «Химсинтез», «Парфюм стиль» и «Аромат». Госстандарт в своем Telegram-канале привел полный список опасного парфюма:

туалетная вода для мужчин Chaves Rigel Extra,

мужской парфюм Chaves Rigel Finest,

туалетная вода для мужчин Chaves Rigel Double,

духи для женщин Miss Beauty Crystal,

одеколон для мужчин Cologne One Dollar,

мужская туалетная вода Laurmen One New Soul,

туалетная вода для женщин Enzo Crystal,

женский парфюм Chale Femme Crystal,

туалетная вода для мужчин Laurmen Belgrano Aqua.

Фото: Telegram-канал "Безопасность и качество"

В составе этого парфюма специалисты обнаружили ингредиент lyral, который запрещен при изготовлении парфюмерно-косметической продукции и может вызывать аллергию.

Фото: Telegram-канал "Безопасность и качество"

Ранее Telegraf.news сообщал, что Гродненская областная инспекция Госстандарта обнаружила опасную туалетную воду российского производства. В ее составе нашли вредный и запрещенный ингредиент, который “может негативно сказываться на репродуктивной функции человека”.

«Сказывается на репродуктивной функции человека» — Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную туалетную воду из России