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Госстандарт Беларуси запретил продавать несколько видов парфюма из России. Что нашли в составе?

Госстандарт Беларуси запретил продавать несколько видов парфюма из России. Что нашли в составе?
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Государственный комитет по стандартизации Беларуси запретил ввозить в страну и продавать несколько видов женской и мужской туалетной воды, духов и одеколона российского производства. В парфюме нашли запрещенный ингредиент.

Под запрет на реализацию попала продукция производителей Loren cosmetic, «Химсинтез», «Парфюм стиль» и «Аромат». Госстандарт в своем Telegram-канале привел полный список опасного парфюма:

  • туалетная вода для мужчин Chaves Rigel Extra,
  • мужской парфюм Chaves Rigel Finest,
  • туалетная вода для мужчин Chaves Rigel Double,
  • духи для женщин Miss Beauty Crystal,
  • одеколон для мужчин Cologne One Dollar,
  • мужская туалетная вода Laurmen One New Soul,
  • туалетная вода для женщин Enzo Crystal,
  • женский парфюм Chale Femme Crystal,
  • туалетная вода для мужчин Laurmen Belgrano Aqua.
Фото: Telegram-канал "Безопасность и качество"
Фото: Telegram-канал "Безопасность и качество"

В составе этого парфюма специалисты обнаружили ингредиент lyral, который запрещен при изготовлении парфюмерно-косметической продукции и может вызывать аллергию.

Фото: Telegram-канал "Безопасность и качество"
Фото: Telegram-канал "Безопасность и качество"

Ранее Telegraf.news сообщал, что Гродненская областная инспекция Госстандарта обнаружила опасную туалетную воду российского производства. В ее составе нашли вредный и запрещенный ингредиент, который “может негативно сказываться на репродуктивной функции человека”.

«Сказывается на репродуктивной функции человека» — Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную туалетную воду из России

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