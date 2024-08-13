Госконтроль установил камеры в коровниках Гомельской области. Что там увидели?
Комитет государственного контроля Беларуси установил камеры видеонаблюдения на фермах Гомельской области, благодаря чему "были пресечены нарушения содержания" крупного рогатого скота. По информации ведомства, подобные меры практикуют уже давно: только в этом году КГК выявил проблемы на 18 фермах Гомельщины.
Например, на одной из ферм Лельчицкого района работники МТФ не соблюдали график кормления молодняка. В другом хозяйстве обнаружилось, что одного из новорождённых телят напоили молозивом только спустя 12 часов, когда по регламенту это нужно сделать в течение часа, отметили в ведомстве.
“Использование видеоинформации позволило в текущем году выявить на 18 фермах Гомельской области нарушения технологии содержания, кормления и обслуживания КРС. О выявленных фактах нарушений оперативно информированы Гомельский облисполком и соответствующие райисполкомы. Приняты меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к ответственности”, — подчеркнули в КГК Беларуси.
Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненской области у одного из белорусов случилось ЧП – затопило квартиру. Причём инцидент произошёл по вине ЖЭСа, а не соседей. Тем не менее, хозяину ущерб не возместили, и он обратился в Комитет госконтроля. В результате с вопросом разобрались и мужчина получил положенную компенсацию.
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