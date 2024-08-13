Госконтроль установил камеры в коровниках Гомельской области. Что там увидели?

Опубликовано: 13.08.2024 15:31 , Обновлено: 13.08.2024

Комитет государственного контроля Беларуси установил камеры видеонаблюдения на фермах Гомельской области, благодаря чему "были пресечены нарушения содержания" крупного рогатого скота. По информации ведомства, подобные меры практикуют уже давно: только в этом году КГК выявил проблемы на 18 фермах Гомельщины.

Например, на одной из ферм Лельчицкого района работники МТФ не соблюдали график кормления молодняка. В другом хозяйстве обнаружилось, что одного из новорождённых телят напоили молозивом только спустя 12 часов, когда по регламенту это нужно сделать в течение часа, отметили в ведомстве.

“Использование видеоинформации позволило в текущем году выявить на 18 фермах Гомельской области нарушения технологии содержания, кормления и обслуживания КРС. О выявленных фактах нарушений оперативно информированы Гомельский облисполком и соответствующие райисполкомы. Приняты меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к ответственности”, — подчеркнули в КГК Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненской области у одного из белорусов случилось ЧП – затопило квартиру. Причём инцидент произошёл по вине ЖЭСа, а не соседей. Тем не менее, хозяину ущерб не возместили, и он обратился в Комитет госконтроля. В результате с вопросом разобрались и мужчина получил положенную компенсацию.

Затопили? В КГК рассказали, как белорусам получить деньги за причинённый ущерб