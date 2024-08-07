Госконтроль предложил создать реестр белорусских горожан для отправки на посевные и уборочные. Чем предложили завлекать?

Опубликовано: 07.08.2024 09:46 , Обновлено: 07.08.2024

В Комитете госконтроля Беларуси заявили, что для решения кадрового вопроса в период уборочной нужно создать реестры потенциальных механизаторов. Это предложили сделать из числа городских жителей, которых "нужно привлекать и обучать ещё какой-то период". Вместе с этим чиновники рассказали что, по их мнению, поможет увеличить количество молодых специалистов на селе.

По словам замначальника главного управления КГК Валерия Скрипкина, на сегодняшний день в сельской местности наблюдается явный дефицит кадров. Это связано с тем, что в советское время в деревнях проживала большая часть населения — 70%, в то время как в городе лишь 30%. При этом, несмотря на “самую современную технику”, Скрипкин подчеркнул, что “ситуацию кардинально не изменишь”.

По этой причине в КГК предложили ввести “реестры потенциальных механизаторов” из числа городских жителей Беларуси. По словам замначальника Госконтроля, “их надо привлекать, обучать ещё какой-то период”, потому что современная техника “специфическая и не такая простая”.

Вместе с этим заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Мурин добавил, что для молодых людей “нужно создать условия”. По его словам, это касается в том числе высокой скорости Интернета на селе, передало “БелТА”.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля Беларуси опубликовал план проверок по каждому региону страны с июля по декабрь текущего года. По сравнению с первым полугодием, количество организаций, в которые пообещали наведаться контролёры, сократилось почти на четверть. Ожидается, что проверки затронут как государственные, так и частные предприятия по всей Республике.

Больше 1500 организаций. КГК поделился списком белорусских предприятий, куда пообещал прийти с проверкой