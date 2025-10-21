Госконтроль Гомельщины показал "шпик из будущего"

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Опубликовано: 21.10.2025 09:23 , Обновлено: 21.10.2025

Комитет государственного контроля Беларуси поделился результатами очередной проверки. На этот раз инспекторы проверяли колбасный цех одного из предприятий потребительской кооперации Гомельской области и обнаружили там "шпик из будущего". Узнали подробности.

Фото “шпика из будущего” - продукции, промаркированной будущей датой производства (16.10.2025 вместо 14.10.2025) - ведомство поделилось в своём официальном Telegram-канале.

Помимо изменения фактической даты производства проверяющие КГК и санитарной и ветеринарной служб региона также обнаружили на предприятии более 120 кг “просрочки” - перловой каши, вареных субпродуктов и комплексной пищевой добавки, которые использовались в качестве сырья для производства.

Несмотря на то, что о предстоящей проверке предприятие уведомили заранее, производственные помещения не были убраны, а технологическое оборудование, как выяснили проверяющие, также не проходило своевременную чистку.

Как следствие, работу колбасного цеха приостановили для наведения порядка, а реализацию и использование в производстве просроченного сырья санитарная служба запретила.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе сотрудники КГК пришли с проверкой в торговое унитарное предприятие “Гомельский центральный рынок”, которое отвечает за работу крупнейшего рынка областного центра. Местных жителей попросили о содействии.

КГК пришёл с проверкой на крупнейший рынок Гомеля и предложил местным поделиться информацией