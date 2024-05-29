Госкомимущество предложило арендовать 47 зданий в Минске за 0 рублей. Что нужно сделать?

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Опубликовано: 29.05.2024 11:19 , Обновлено: 29.05.2024

В Мингорисполкоме рассказали, что сейчас в столице малый и средний бизнес может арендовать за 0 рублей 47 объектов общей площадью около 13,2 тыс. квадратных метров. Однако для бесплатной аренды необходимо выполнить условие.

Как сообщили в комитете государственного имущества ведомства, специалисты каждый месяц анализируют информацию о свободных объектах для сдачи в аренду. По результатам анализа определяют помещения, “которые не востребованы на условиях аренды”, их и предлагают для безвозмездного пользования.

Однако договор на аренду должен включать пункт с обязательством создать рабочие места. “Предлагаются различные объекты как по функциональному назначению, так и по своему техническому состоянию. В некоторых из них требуется проведение ремонта, а в отдельных можно начинать работать хоть завтра”, - процитировало начальника отдела по использованию государственного имущества комитета государственного имущества Мингорисполкома Галину Артименю агентство “Минск-Новости”.

По ее словам, объекты могут предоставляться для бесплатной аренды на срок до 5 лет с возможным продлением договора. Причем в безвозмездное пользование предложили в мае как отдельно стоящие здания, так и изолированные помещения.

Как рассказала Артименя, под любые виды деятельности можно использовать отдельно стоящие здания в Минске на ул. Пономаренко, 5а (площадь — 173,3 кв. м), ул. Марьевской, 9 (210,1 кв. м), ул. Уральской, 16а (212,4 кв. м), ул. В. Хоружей, 5в (214 кв. м).

Здание на ул. Марьевская, 9

Здание на ул. Уральская, 16А

“Хочу обратить внимание на перспективные нежилые помещения на ул. Калиновского, 55, расположенные на первом (96,5 кв. м) и втором (101,1 кв. м) этажах отдельно стоящего здания”, - отметила представитель комитета государственного имущества.

Здание на ул. Калиновского, 55

Здание на ул. Пономаренко, 5А

По ее словам, арендовать за 0 рублей можно также подземные сооружения на ул. К. Чорного, 33в (90 кв. м, для любых возможных видов деятельности) и на пр. Независимости, 19г (89,6 кв. м, под склад и другие цели, возможные на этой площади).

Полный перечень всех 47 объектов с подробной характеристикой разместили на бизнес-портале Минска.

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