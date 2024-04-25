Белорусам предложили купить рынок "Варшавский" в Бресте. Сколько просят?

Опубликовано: 25.04.2024 15:59 , Обновлено: 25.04.2024

Белорусам предложили купить рынок "Варшавский" в Бресте. Объявление о торгах разместили на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи.

Рынок расположен в юго-западном районе Бреста на участке площадью 3,77 га. Комплекс, судя по информации о лоте, продают вместе со всеми строениями: это здание администрации с камерой хранения вместе со стоянкой, 18 торговых блоков, ограждение вокруг рынка, туалет, калитки, контейнерная площадка, вывеска “Варшавский рынок”, скамейки и не только.

Фото: et.butb.by

Известно, что на рынке проведены центральные коммуникации, в павильонах установлена система пожароизвещения, а парковка предусматривает выезд на Варшавское шоссе.

Фото: et.butb.by

Но есть нюанс: на рынке арендуют 21 торговое место и шесть машино-мест. Продавцом указано унитарное предприятие “Брестский рынок”. Начальная цена на торгах за рынок “Варшавский” - 3,831 млн рублей (или $1,182 млн по курсу Национального банка Беларуси на 25 апреля).

Фото: et.butb.by

Заявки принимают до 15:00 8 мая 2024 года, а сам аукцион запланировали на 16 мая. Торги пройдут в электронной форме.

Кстати, победитель аукциона при оплате сможет воспользоваться рассрочкой: 35% суммы (с учетом внесенного задатка) нужно будет заплатить в течение 30 рабочих дней, а остальное - внести равными частями в течение полугода. Но при этом на сумму остальной части будут начислять каждый месяц проценты в размере половины ставки рефинансирования Нацбанка.

Ранее Telegraf.news рассказывал о еще одних необычных лотах на аукционе в Беларуси - арестованных кораблях. Торги запланировали на 2 мая. Например, на один из кораблей установили начальную цену в размере 99,43 тыс. рублей.

Белорусам предложили купить арестованные корабли. Сколько стоят?