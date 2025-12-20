Госэнергогазнадзор пообещал не штрафовать белорусов за новогодние гирлянды на окнах. Но есть нюанс

Опубликовано: 20.12.2025 08:20 , Обновлено: 20.12.2025

Если вас напугали новости о штрафах, которые якобы можно получить в Беларуси за новогодние гирлянды на окнах, которые в предпраздничный период разлетелись по Сети, можете выдохнуть. Руководство Госэнергогазнадзора Министерства энергетики пообещало не штрафовать белорусов за создание праздничного настроения себе и соседям. И всё же есть один нюанс, который следует иметь ввиду при украшении дома к Рождеству и Новому году.

Новость о штрафах, которые якобы выписывает Госэнергогазнадзор за размещение световых украшений и гирлянд на окнах многоэтажек, заместитель генерального директора - главный инженер Госэнергогазнадзора Александр Гулевич назвал фейком. По его словам, никаких штрафов инспекторы не выписывали, передало госагентство БЕЛТА.

Тем не менее, Гулевич признал, что по новому техническому кодексу, заработавшему в Беларуси в этом году, требования к технической эксплуатации электроустановок потребителей были несколько ужесточены. В кодексе появился новый раздел, в котором прописаны чёткие правила эксплуатации электроустановок (а к ним как раз и относятся праздничные гирлянды и световые украшения, работающие от сети) для рядовых граждан, использующих электроэнергию для бытового потребления.

Поскольку Госэнергогазнадзор уполномочен проводить периодические адресные проверки жилых домов, инспекторы вправе проверить исправность в том числе и новогодних гирлянд. Если в ходе такой проверки будут обнаружены какие-то нарушения, потенциально представляющие угрозу жизни и здоровью жильцов и их соседей, человеку для начала сделают предупреждение и потребуют устранить нарушение.

Лишь в том случае, если тот откажется устранять нарушение (например, снимать гирлянду с оголёнными проводами), человека, действительно, могут привлечь к административной ответственности. Но, судя по словам Гулевича, это крайняя мера, так что при соблюдении обычных мер безопасности и использовании качественных световых украшений визит Гринча под Рождество в виде инспектора Госэнергогазнадзора большинству белорусов точно не грозит.

Кстати, об этом же говорили ранее и в МЧС. В ведомстве объяснили, на какую именно информацию обращать внимание белорусам при покупке световых гирлянд. Каждая из них должна соответствовать определённому техническому регламенту Таможенного союза - и это должно быть указано на упаковке.

Может ли МЧС оштрафовать за гирлянду на доме? В МЧС объяснили, каким документом запастись белорусам