Гомельский ОСВОД предложил запретить белорусам рыбачить в этих местах

Опубликовано: 06.11.2024 10:30 , Обновлено: 06.11.2024

Гомельская областная организация Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) выступила с законодательной инициативой, предложив запретить белорусам рыбачить в пляжной зоне. Как пояснил начальник водолазно-спасательной службы Гомельского ОСВОДа Павел Шевчук, причиной стали участившиеся "конфликтные ситуации" между рыбаками и купающимися, которые, по его словам, порой становятся "опасны для жизни".

В качестве показательного примера Шевчук в интервью гомельскому городскому порталу “Белка” рассказал о случае, произошедшем на пляже областного центра в Советском районе. Там ребенок прямо в пляжной зоне наступил ногой на большой рыболовный крючок, запутался в леске и начал тонуть.

“Трагедии удалось избежать благодаря молниеносной реакции спасателя Западной станции, который освободил ребёнка, доставил его на берег и передал медсестре”, - рассказал начальник водолазно-спасательной службы ОСВОДа.

Чтобы избежать повторения подобных случаев гомельские спасатели после завершения купального сезона на республиканском уровне ужесточить правила для рыбаков. Соответствующие изменения предложили внести в Правила охраны жизни людей на водах, введя запрет на рыбную ловлю в зоне заплыва.

[info_b]Напомним, согласно части 1 статьи 16.25 КоАП Беларуси, за рыбалку в запретное время и сроки и в запрещенных местах белорусским рыбакам грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 рублей) с конфискацией орудий добычи рыбы или без.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Гомельское отделение ОСВОД также посоветовало белорусским рыбакам подготовить дополнительный элемент своей экипировки, который станет обязательным в скором времени. Речь идёт о спасательных жилетах, которые по закону обязаны надевать рыбаки, выходя на лёд во время зимней рыбалки.

ОСВОД посоветовал белорусским рыбакам подготовить обязательный «зимний» элемент экипировки. Какой штраф за отсутствие?