Гомельская прокуратура нашла на Wildberries товары с нацистской символикой

Опубликовано: 14.03.2023 08:38 , Обновлено: 14.03.2023

Прокуратура Гомельского района во время мониторинга нашли на сайте интернет-мегамаркета Wildberries товары с нацистской символикой. Об этом там сообщили 13 марта.

По данным прокуратуры, в онлайн-магазине продавали наклейки, подвески и шевроны с эмблемой «Черное Солнце». Это разновидность «солнечного колеса», состоящая из 12 радиальных рун «Зиг», похожих на символы, используемые в эмблеме СС. Эмблема относится к нацистской символике.

В прокуратуре Гомельского района напомнили, что «публичное демонстрирование, распространение нацистской символики и атрибутики, а также хранение и приобретение такой символики в целях распространения в соответствии с законодательством признаны экстремистской деятельностью».

Поэтому прокуратура потребовала от Wildberries убрать товары с нацистской символикой с сайта. Что магазин и сделал.

Ранее Телеграф писал, что Wildberries перестал снимать деньги с тех банковских карт, которые белорусские пользователи удалили из личного кабинета. Об этом сообщил Национальный центр защиты персональных данных.