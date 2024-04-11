Гомельчанка отказала мужу в разводе и получила штраф 1200 рублей. За что?

Опубликовано: 11.04.2024 16:24 , Обновлено: 11.04.2024

После ссоры в одной из гомельских семейных пар мужчина решил подать на развод. Однако женщина не захотела отпускать отца троих детей и придумала способ, как его остановить. Правда, в Беларуси подобный шаг является преступлением.

После ссоры 44-летний мужчина ушел жить к матери и собирался в ближайшее время подать на развод. Однако вскоре понял, что его паспорт остался в квартире супруги. Белорус позвонил женщине и попросил её встретиться на нейтральной территории. При этом заявил открыто: мол, хочу развестись, нужен паспорт.

Женщину такой вариант развития событий не устроил. Она вырвала из документа мужа несколько листов, разорвала их и выбросила в мусорку, пишет гомельский портал “Белка”.

Впоследствии белоруска признала вину. Суд Новобелицкого района назначил ей штраф в размере 1200 рублей. Интересно, что так или иначе, своей цели она достигла. “Муж вернулся в семью и в настоящее время претензий не имеет”, – рассказал помощник прокурора Гомеля Александр Шаповалов.

Ранее Telegraf.news писал, что жители одного из многоквартирных домов в Борисове подали иск в суд на ЖКХ за то, что работники “ненадлежащим образом оказывали услуги”. Речь шла о санитарном содержании подвала, в котором, по словам белорусов, развелось слишком много грызунов.

В Борисове жильцы отсудили у ЖКХ по 1300 рублей за крыс и мышей в подвале. Как?