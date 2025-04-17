Глава Нацбанка анонсировал новые ограничения по токенам в Беларуси

Опубликовано: 17.04.2025 13:56 , Обновлено: 17.04.2025

Председатель правления Национального банка Роман Головченко анонсировал новое ограничение по токенам в Беларуси. По его словам, в настоящее время финансовый регулятор страны прорабатывает комплексный правой акт, который призван урегулировать те вопросы, по которым пока остаётся неопределённость.

По словам глава Нацбанка, белорусские специалисты пытаются выработать “системный подход” к регулированию сферы токенов, то есть цифровых знаков, которые, по сути, заменяют ценные бумаги в современном цифровом мире. В частности, как рассказал Головченко в интервью “Первому информационному”, белорусским банкам хотят разрешить создавать и размещать собственные токены через резидентов Парка высоких технологий (ПВТ).

Таким образом белорусские власти рассчитывают привлечь новые инвестиции, а также обеспечить полноценного использования токенов в Беларуси, которое пока несколько ограничено.

“Это возможность перехода впоследствии к смарт-контрактам, в которых алгоритмически зашиты определенные действия, и они будут выполняться автоматически. Их можно использовать абсолютно в различных сферах договорных отношений”, - пояснил глава Нацбанка перспективы использования токенов.

Сейчас, по его словам, токены разрешается приобретать субъектам хозяйствования через структуры ПВТ, а вот банки ими не пользуются, поскольку возможные формы использования токенов банками не проработаны на законодательном уровне. Вторым вопросом, который Головченко озвучил в числе прорабатываемых Нацбанком, это те самые ограничения на использования токенов как нового финансового инструмента.

“Это сфера так называемых децентрализованных финансов, и законы, по которым обращаются токены, не должны вступать в противоречие с классическими элементами платежной инфраструктуры”, - пояснил необходимость введения новых ограничений глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что выступает за “осторожность” в сфере обращения токено, хотя и признаёт, что у них “большое будущее”. Головченко заявил, что Нацбанк намерен оставаться главным регулятором этой сферы, “выверяя все шаги” и контролируя то, как на практике реализуется законодательное регулирование.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко запретил физическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам ПВТ покупать и продавать криптовалюту вне белорусских криптобирж (криптообменников).

Лукашенко запретил белорусам покупать и продавать криптовалюту вне криптобирж страны