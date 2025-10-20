Глава МВД Кубраков объявил масштабное "идеологическое мероприятие" в аквапарке "Лебяжий"

Опубликовано: 20.10.2025 14:24 , Обновлено: 20.10.2025

Министр внутренних дел Иван Кубраков анонсировал масштабное "идеологическое мероприятие", которое ведомство планирует провести в столичном аквапарке "Лебяжий" во вторник, 21 октября. Узнали подробности.

Масштабное идеологическое мероприятие в минском аквапарке решили провести для многодетных семей сотрудников внутренних органов, приурочив его к Дню отца. Этот праздник в Беларуси в этом году отмечают 22 октября.

Как сообщили в МВД, все билеты на завтрашнее мероприятие в аквапарке уже выкуплены за счет средств офицерских собраний. На площадке перед аквапарком пообещали провести спортивные соревнования, конкурсы, организовать угощение солдатской кашей.

“Уверен: этот день запомнится надолго, придаст сотрудникам еще больше сил и стремления для выполнения поставленных задач”, - заявил министр.

По словам Кубракова, в системе МВД насчитывается 2500 многодетных семей, в которых воспитывается почти 9 000 детей. Выступая на торжественной церемонии вручения погон сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, министр выказал мнение о том, что за каждым офицером стоит семья и их поддержка, а “стать полковником в одиночку невозможно”.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, Кубраков заявил, что в Беларуси милиционеров начинают готовить с 9 лет. В том числе для этого, по его словам, в Беларуси начали открывать патриотические клубы при воинских частях Внутренних войск В МВД.

Кубраков рассказал, что милиционеров в Беларуси теперь готовят с 9 лет. Где?