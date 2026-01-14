Глава МинЖКХ поблагодарил белорусов за уборку снега

Опубликовано: 14.01.2026 20:05 , Обновлено: 14.01.2026

Министр жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) Беларуси Геннадий Трубило заявил, что его ведомство и коммунальщики по всей стране справились с последствиями циклона «Улли», хозяйничавшего с 8 по 10 января. Впрочем, чиновник признал и вклад остальных белорусов.

Глава МинЖКХ выразил уверенность, что все службы обеспечили “бесперебойную работу” жизненно важных систем Республики и расчистили «сотни километров улиц и тротуаров», причём сделали это оперативно.

«От имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства выражаю искреннюю благодарность каждому из вас за проявленную активность и заботу», — заявил чиновник.

Также Геннадий Трубило поблагодарил «неравнодушных жителей» Беларуси, которые «не остались в стороне и внесли свой вклад в уборку снега на улицах, дворах и общественных пространствах».

«Примите слова признательности и уважения. Пусть ваше участие станет примером для других и укрепит нашу уверенность в том, что только совместными усилиями мы можем сделать жизнь лучше», — заявил он.

Напомним, что в ночь, когда на страну обрушился «Улли», он обесточил 251 населённый пункт. Виной тому стали шквалистый ветер и сильные снегопады, которые к утру парализовали движение на многих участках дорог.

Так, по сообщениям автомобилистов, на многих участках республиканских трасс, таких как М1, М4 и М5, движение ночью в разгар снегопада фактически остановилось.

“Улли” оставил без света 250 городов и деревнь Беларуси. Что на дорогах?