Глава Минска поручил отвезти школьников на выставку "Моя Беларусь"

Опубликовано: 22.12.2025 14:42 , Обновлено: 22.12.2025

Председатель горисполкома Минска Владимир Кухарев заявил, что школьники столицы должны посетить открывшуюся для всех желающих в пятницу, 19 декабря, выставку «Моя Беларусь».

“Важно, чтобы максимальное количество ребят побывало на ней. И если есть необходимость, для этих целей скорректируем работу городского транспорта, чтобы школы могли туда добраться”, - заявил чиновник.

Напомним, что в Минске стартовала выставка достижений «Моя Беларусь». Она открылась сначала не для всех. Обычные посетители смогли попасть на нее только с 19 декабря. Вход бесплатный. Вначале выставку оценили чиновники и депутаты, среди которых — председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков.

Появились первые фото с выставки достижений «Моя Беларусь»