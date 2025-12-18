Появились первые фото с выставки достижений «Моя Беларусь»

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Опубликовано: 18.12.2025 15:15 , Обновлено: 18.12.2025

В Минске стартовала выставка достижений «Моя Беларусь». Она открылась еще вчера, но не для всех. Обычные посетители смогут попасть на нее только с 19 декабря. Вход бесплатный. А пока выставку оценили чиновники и депутаты, среди которых — председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков.

Именно благодаря отчетам ведомств у нас появились первые фото из экспоцентра.

Цель выставки, по задумке организаторов, — показать научные, производственные, культурные, спортивные и другие достижения Беларуси. Для этого подготовлено несколько экспозиций:

· «Двигатель экономики», · «Технологии безопасности», · «Фундамент прочности», · «Наука и инновации», · «Прогрессивная медицина», · «Спортивный Олимп», · «Энергия для жизни», · «Умное земледелие».

Также на выставке представлены экспонаты о туризме и иммерсивные инсталляции, посвященные временам года.













































Есть на выставке и комплексы «с элементами ИИ» для профессиональной подготовки сотрудников милиции, как сообщили в МВД. К ним ведомство отнесло симулятор, состоящий из мотоцикла и VR-очков, и тренажер «Регулировщик». При этом в МВД не уточнили, в чем именно заключается роль искусственного интеллекта, какая модель используется и кто ее разработал. Впрочем, после открытия выставки эти вопросы смогут задать посетители.

Организаторы обещают, что в этом году, в отличие от прошлого, выставка проработает до 23 февраля 2026 года.

Тем временем на выставке можно будет увидеть и сенсационную находку из Городища. Впервые публике представили на всеобщее обозрение уникальную археологическую находку - дубовые клети-городни 10 века, обнаруженных в Городище на реке Менке.

“Для того, чтобы сохранить конструкцию, ее отправили в Гомель для консервации. Сейчас дерево абсолютно стойкое перед грибком – никакие микроорганизмы там не приживутся”, - сообщили в Академии наук.







