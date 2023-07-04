Глава Миноблисполкома рассказал, где находится «истинная Беларусь» и почему Минск «избалован»

Опубликовано: 04.07.2023 11:14 , Обновлено: 04.07.2023

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин 3 июля в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости Беларуси, высказался за сохранение традиции отмечать этот праздник не только парадом или шествиями в столице, но и в рамках райцентров. Он рассказал, где, по его мнению, находится "истинная Беларусь" и почему считает Минск "избалованным" городом.

Александр Турчин считает, что “истинная Беларусь” находится в белорусских районных центрах, сообщило государственное агентство БелТА.

“Здесь живут открытые, отзывчивые люди, и отрадно, что у нас получается устроить для них праздник”, - пояснил глава Миноблисполкома и высказался за продолжение этой традиции в регионах. Минск же, по его словам, “избалован внимаем звезд”, тогда как районные центры “этим вниманием обделены”.

“Ради этих людей, которые составляют основу нашей страны, мы и должны работать”, - заявил Турчин во время областного праздника в Вилейке.

Минским очередникам предложили квартиры в 157 километрах от столицы. Почем?

Напомним, на днях жителям Минска, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, предложили уехать из столицы и поселиться в 157 километрах в районном центре Ляховичи в Брестской области. Чиновники не объяснили, чем обосновано такое решение.