Глава Минлесхоза позвал в Беларусь охотников из ОАЭ

Опубликовано: 03.02.2026 11:36 , Обновлено: 03.02.2026

Министр лесного хозяйства (Минлесхоза) Александр Кулик встретился с послом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Беларуси Ибрагимом Салимом Мохамедом Аль-Мушаррахом. В ходе беседы белорусский чиновник рассказал ему о преимуществах охоты на животных в нашей стране.

“Не вижу в списке граждан ОАЭ — надо исправить!” — заявил он дипломату, рассказав, что в Беларуси “красивейшие охотничьи угодья, хорошая инфраструктура на охотничьих комплексах”.

Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах в ответ согласился, что в ОАЭ достаточно охотников, а само хобби популярно среди людей среднего и старшего возраста.

Впрочем, он напомнил белорусскому министру, что если тот хочет видеть в Беларуси охотников из арабской страны, то стоило бы активнее заниматься рекламой, как это делают конкуренты. А ещё участвовать в различного рода международных выставках, — в общем, заниматься активным маркетингом.

Ранее Министерство лесного хозяйства Беларуси опровергло распространившуюся в интернете информацию о грядущих изменениях в правилах охоты, заявив, что действующие нормы остаются в силе и в 2026 году.

Минлесхоз Беларуси: правила охоты в стране меняться не будут