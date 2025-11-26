Минлесхоз Беларуси: правила охоты в стране меняться не будут
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Министерство лесного хозяйства Беларуси опровергло распространившуюся в интернете информацию о грядущих изменениях в правилах охоты, заявив, что действующие нормы остаются в силе.
Поводом для заявления министерства стали публикации на ряде интернет-ресурсов, в которых утверждалось, что с 1 января правила охоты будут изменены.
“Информация об изменении функционала егерей относится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к структуре РГОО ‘БООР’, но не всех охотхозяйств страны”, - подчеркнули в Минлесхозе.
Министерство призвало СМИ и пользователей интернета исключить “некорректное распространение” непроверенных сведений и руководствоваться официальными источниками.