Минлесхоз Беларуси: правила охоты в стране меняться не будут

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Опубликовано: 26.11.2025 19:13 , Обновлено: 26.11.2025

Министерство лесного хозяйства Беларуси опровергло распространившуюся в интернете информацию о грядущих изменениях в правилах охоты, заявив, что действующие нормы остаются в силе.

Поводом для заявления министерства стали публикации на ряде интернет-ресурсов, в которых утверждалось, что с 1 января правила охоты будут изменены.

“Информация об изменении функционала егерей относится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к структуре РГОО ‘БООР’, но не всех охотхозяйств страны”, - подчеркнули в Минлесхозе.

Министерство призвало СМИ и пользователей интернета исключить “некорректное распространение” непроверенных сведений и руководствоваться официальными источниками.