Глава Минлесхоза Беларуси признался, что ему «не даёт спокойно спать»

Опубликовано: 16.08.2025 10:22 , Обновлено: 16.08.2025

Министр лесного хозяйства Александр Кулик в ходе рабочей поездки в Минскую область 16 августа рассказал, что прямо сейчас вызывает у него беспокойство. Речь идёт об усыхании еловых насаждений и остатках неразработанных буреломов в центральном регионе страны.

По словам министра, в Минской области необходимо разработать сплошными санитарными рубками более 680 га усыхающих ельников . Ещё на 350 га предстоит провести работы на буреломных делянках .

«Мне это не даёт спокойно спать!» — привела слова Александра Кулика пресс-служба ведомства.

Он заявил, что Минская область «находится на виду», и руководители местных лесхозов должны это понимать.

Министр также предупредил, что спрос за проведённую работу «будет самым серьёзным».

«Растянулось на большой промежуток времени»

Ещё одной темой, которую контролирует министерство, стало исполнение поручения Президента по уборке древесины с сельскохозяйственных полей и их окраин . Критика прозвучала 8 июля во время посещения Главой государства Могилёвского района.

Министр пояснил, что одной из причин складирования древесины вблизи полей стали масштабные стихийные бедствия. По его данным, за прошлый год было зафиксировано 9 млн кубометров таких насаждений: 6,5 млн кубометров буреломов и 2,5 млн — усыхающих лесов.

Её вывозили на поля для доступа к заготовленной древесине, но, как признал министр, то, что планировалось как временное решение, в итоге «растянулось на большой промежуток времени».

Вторая причина — недостаточные мощности деревообрабатывающих предприятий . По словам Кулика, промышленность сегодня не может переработать такие объёмы. Для решения вопроса Минлесхоз увеличил объёмы пиления на собственных мощностях и договорился о поставках дополнительных объёмов на Светлогорский ЦКК, «Гомельдрев», «Ивацевичидрев» и «Речицадрев».

Уберут до 1 сентября

Министр сообщил, что благодаря усилиям глав областей, которые проверили запасы топлива у организаций ЖКХ и гортопов, Минлесхоз значительно сократил объёмы древесины на временном хранении.

По его подсчётам, если на 1 июля на полях оставалось 800 тыс. кубометров древесины, то к настоящему моменту эта цифра снизилась до 380-400 тыс. кубометров.

«До 1 сентября вся древесина с этих опушек, сельхозполей и окраин полей будет убрана», — заверил Кулик. Он также назвал произошедшее «своеобразным уроком».

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