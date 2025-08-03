В Минлесхозе рассказали куда отправляют поваленный недавними ураганами белорусский лес

Опубликовано: 03.08.2025 10:45 , Обновлено: 03.08.2025

В министерстве лесного хозяйства Беларуси (Минлесхоз) сообщили, что весь поваленный лес, который собирают после ураганов, идёт на площадку "Ивацевичдрева". Там ее сортируют по потребительским качествам.

“Мы тесно взаимодействуем с министерством лесного хозяйства, Брестскими областными лесохозяйственными объединениями по вопросам поставки и приемки древесины, именно низкосортной древесины, из данных участков лесного фонда. В среднем за сутки на сегодняшний момент мы принимаем от полутора до двух тысяч кубических метров древесины. Этот объем растет, и мы готовы к его приемке”, - заявил в эфире гостелеканала СТВ Владимир Макаров, замдиректора “Ивацевичидрев”.

В пресс-службе ведомства утверждают, что деловая древесина из поваленных деревьев пользуется спросом. То дров есть переизбыток. Что с ним делают, в Минлесхозе не уточнили.

“Если деловая древесина уверенно держит спрос, то дровяной на внутреннем рынке явно тесно. Один из ее потребителей – центральная система отопления”, - заявили на официальном Телеграм-канале Минлесхоза.

Тем не менее там подсчитали, что использование дров помогло Беларуси замесить около 3 млрд импортируемого из России газа в год.

Также в Минлесхозе пообещали построить специальный лесоперерабатывающий комбинат в Витебской области.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство лесного хозяйства решило открыть горячую телефонную линию по вопросам наведения порядка в лесу. На то, чтобы пожаловаться на бесхозяйственности в лесу, белорусам выделили четыре дня в августе. Узнали, о каких ещё проблемах можно сообщить ведомству и куда и когда именно звонить.

Минлесхоз дал белорусам 4 дня в августе, чтобы пожаловаться на бесхозяйственность в лесу