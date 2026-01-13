Глава Мининформа объяснил, почему госТВ не будут запускать телепрограммы на белорусском языке

Опубликовано: 13.01.2026 13:41 , Обновлено: 13.01.2026

Министр информации Марат Марков объяснил, почему в эфире государственного телевидения в ближайшем будущем не планируют запускать больше программ на белорусском языке. По мнению главы ведомства, сложившаяся в государственном телеэфире ситуация "отражает общую ситуацию в обществе".

Причиной малого количества белорусскоязычных телепрограмм Марков назвал их низкую популярность у зрителей, увязав это, в свою очередь, с тем, что лишь малая часть белорусов разговаривает в повседневной жизни на родном языке.

“Притом, что больше половины граждан страны согласно последней переписи назвали именно белорусский язык родным, говорит на нем — менее четверти населения”, - заявил Марков.

[inf]Отметим, что согласно официальным данным Белстата, опубликованным по результатам переписи населения 2019 года, больше 51% от общего населения страны назвали белорусский своим родным языком. А вот количество тех, предпочитает разговаривать на белорусском дома, действительно, согласно официальной статистике, меньше - всего 24% от общего количества населения Беларуси.

Примечательно, что белорусский стал родным и для некоторых представителей других национальностей. Белорусский назвали родным порядка 8% проживавших на момент переписи в Республике украинцев, 2% россиян и больше 54% поляков. При этом они, судя по официальной статистике, и в быту предпочитают говорить именно на белорусском, а не на русском языке. [/inf]

Тем не менее, перевод на белорусское вещание даже 45% эфирного времени, как предложил Маркову один из подписчиков Telegram-канала его ведомства, глава Мининформа считает “авантюрой”, а не реально осуществимой социальной программой. Он пояснил, что поскольку белорусские телеканалы основную часть своих доходов получают от рекламы, они вынуждены ориентироваться на запрос зрителя.

“А только 1,1% телезрителей, согласно соцопросу 2025 года Института социологии НАН Беларуси, предпочитают смотреть телевизионные программы на белорусском языке. Еще треть опрошенных отмечают одинаковую степень предпочтения как русского, так и белорусского языков в телеконтенте”, - привёл результаты некоего опроса Марков.

В качестве показательного примера он почему-то упомянул узкоспециализированный телеканал “Беларусь 3”, который сосредоточен на культурной повестке страны и явно не ориентирован на широкую публику. Тем не менее, это, пожалуй, единственный государственный канал, где преобладают белорусскоязычные программы. По словам Маркова, доля телесмотрения этого канала составляет в среднем 2,5%.

“Не учитывать эту реальность мы просто не можем”, - обобщил Марков и предложил “прививать любовь к белорусскому языку комплексно” — через те же культуру, образование и информационные ресурсы, но “без малейшего ущемления другого государственного языка”.

“Министерство информации видит свою задачу не в искусственном навязывании процентного соотношения, а в стимулировании создания телеканалами качественного, интересного и конкурентоспособного контента на белорусском языке. Не вижу смысла усложнять данный вопрос в настоящее время, с учетом всего того кошмара, который творится в мире”, - заявил глава Мининформа.

Он также потребовал “жестко пресекаться на корню” любые “попытки публично дискриминировать” в многонациональной Беларуси какой-либо язык - будь то государственный или язык любой другой национальности.

Напомним, ранее Марков также объяснил, почему в Беларуси нет собственного детского телеканала и появится ли он в ближайшем будущем. Глава министерства высказался за его создание, но призвал белорусов “не строить иллюзий” на этот счёт.

«Не нужно строить иллюзий» — Министр информации объяснил, почему в Беларуси нет своего детского телеканала