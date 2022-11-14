Глава БПЦ рассказал, как белорусским родителям реагировать на критику детей

🎤 Мнение

Опубликовано: 14.11.2022 15:17 , Обновлено: 14.11.2022

Глава Белорусской православной церкви митрополита Минский и Заславский Вениамин рассказал на встрече с учителями и родителями в одной из школ в Боровлянах под Минском, как дети могут соблюдать пост. А ещё заявил, что дети с особенностями развития рождаются из-за "отсутствия гармонии в мире" в целом.

По его мнению, само отсутствие гармонии берет начало от грехопадения первых людей. Плюс на рождение таких детей накладывается неблагоприятная экология, генетические мутации и прочие факторы, [link href=“https://pristalica.by/13112022/zhiteli-minskogo-rajona-vstretilis-s-mitropolitom-veniaminom-kakie-voprosy-prozvuchali-v-borovlyanah/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] его слова Pristalica.by.

Что касается поста, то глава БПЦ посоветовал белорусским детям отказаться на его время от просмотра TikTok.

Родителям Вениамин посоветовал реагировать на критику детей - не показывая слабину. Митрополит призвал объединить школу, церковь, родителей и “здоровые силы общества” в духовно-нравственном воспитании детей.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Белорусской православной церкви Вениамин заявил 8 ноября, что под Минском в Тарасово строят детскую церковь. Называться она будет «Отрада и утешение».

БПЦ решила построить под Минском детскую церковь. Чем будет отличаться?