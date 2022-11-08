БПЦ решила построить под Минском детскую церковь. Чем будет отличаться?

Опубликовано: 08.11.2022 18:44 , Обновлено: 08.11.2022

Глава Белорусской православной церкви Вениамин заявил 8 ноября, что под Минском в Тарасово строят детскую церковь. Называться она будет «Отрада и утешение».

“Храм для детей «Отрада и утешение», получил название в честь списка иконы Божией Матери, которая хранится в главной церкви д. Тарасово”, - рассказал митрополит.

По его словам, на месте стройки уже возведены стены под купола.

“В детской церкви юные прихожане смогут поставить свечу на уровне своего роста, рассмотреть иконы, прикоснуться к ликам святых”, - пояснил митрополит Вениамин. На какой возраст будет рассчитана церковь, глава БПЦ не уточнил.