БПЦ решила построить под Минском детскую церковь. Чем будет отличаться?
Глава Белорусской православной церкви Вениамин заявил 8 ноября, что под Минском в Тарасово строят детскую церковь. Называться она будет «Отрада и утешение».
“Храм для детей «Отрада и утешение», получил название в честь списка иконы Божией Матери, которая хранится в главной церкви д. Тарасово”, - рассказал митрополит.
По его словам, на месте стройки уже возведены стены под купола.
“В детской церкви юные прихожане смогут поставить свечу на уровне своего роста, рассмотреть иконы, прикоснуться к ликам святых”, - пояснил митрополит Вениамин. На какой возраст будет рассчитана церковь, глава БПЦ не уточнил.