Германия разрешила подавать заявки на визы онлайн. Как это сделать белорусам?

Опубликовано: 04.01.2025 18:52 , Обновлено: 04.01.2025

МИД Германии сообщил, что с 1 января 2025 года можно подавать заявки на получение национальных виз онлайн на соответствующем портале. Посмотрели, как это сделать белорусам.

По информации внешнеполитического ведомства Германии, подаваться онлайн можно по 28 категориям виз, в том числе рабочим, студенческим (для учебы, стажировки), для воссоединения семьи.

“Нам необходим современный, цифровой, безопасный национальный визовый режим. Это именно то, что делает зарубежный портал, который теперь охватывает все 167 визовых пунктов по всему миру и интегрируется в цифровом формате”, - [link href=“https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/2692150-2692150” target=“_blank” rel=“noopener”] сказала [/link] глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее мнению, нововведение поможет привлечь в Германию квалифицированных специалистов со всего мира.

Теперь процесс получения визы выглядит так:

Заполнить заявление онлайн. Загрузить все необходимые документы и отправить их на предварительное рассмотрение. Ждать предварительного рассмотрения документов. Если чего-то будет не хватать, пообещали сообщить об этом через портал консульских услуг. Прийти на личный прием в посольство, чтобы подтвердить свою личность, предоставить биометрические данные (отпечатки пальцев и фото) и оплатить консульский сбор.

К примеру, так [link href=“https://digital.diplo.de/blaue-karte” target=“_blank” rel=“noopener”] выглядит [/link] окно для оформления заявки на визу Blaue Karte.

[info_b]Оформить заявку на визу онлайн можно [link href=“https://digital.diplo.de/visa” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Нововведение доступно не всем: если белорусы могут воспользоваться услугой, то, например, жители России, Украины, Грузии, Казахстана, Таджикистана - пока нет.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Польши решили поднять консульский сбор для белорусов с 1 января 2025 года. Он увеличился почти в два раза по сравнению с нынешним уровнем, однако действующие льготы для некоторых категорий граждан решили сохранить.

Польша почти в два раза повысила консульский сбор для белорусов. На сколько дороже обойдётся национальная виза?