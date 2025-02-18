Опубликовано: 18.02.2025 14:37 , Обновлено: 18.02.2025

Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед, выступая на Международной научно-практической конференции «Геноцид советского народа: историко-правовая оценка», поделился оценкой демографических потерь Беларуси в результате Великой Отечественной войны.

По словам Шведа, масштабы трагедии белорусского народа оказались значительно больше, чем предполагалось ранее. Об этом свидетельствуют не только результаты расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, но и данные национального научного проекта, посвящённого этой теме, сообщили в прокуратуре.

Ссылаясь на эти данные, Швед предположил, что в настоящее время население Беларуси могло бы составлять около 17 миллионов человек, что на 80% больше, чем сейчас. Он также добавил, что из-за этих демографических потерь экономика страны «ежегодно недополучает около половины валового внутреннего продукта».

Кроме того, в рамках конференции, посвящённой историко-правовой оценке геноцида, Генпрокурор рассказал о продолжающемся расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа. Он сообщил об обнаружении новых фактов зверств немецко-фашистских захватчиков, а также подчеркнул, что состоявшиеся судебные решения по этому делу — важная мера борьбы с нацизмом и его героизацией.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что прокуратура Могилёвской области привлекла к административной ответственности должностных лиц двух белорусских предприятий. Их оштрафовали за выплату дивидендов участникам предприятий. Сама по себе выплата по закону не является нарушением, но есть один нюанс, который не учли предприятия. Какой?

Прокуратура Могилевщины оштрафовала два белорусских предприятия за выплату дивидендов. Как так?