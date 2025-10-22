Генпрокурор объявил о рекордно низком уровне преступности в Беларуси

Опубликовано: 22.10.2025 08:50 , Обновлено: 22.10.2025

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что уровень преступности в настоящее время опустился до самого низкого за всю историю суверенной Беларуси. Он объяснил это как пересмотром законодательства, так и усиленной профилактической работой надзорных органов.

Своё заявление Швед сделал на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Душанбе. Точную статистику по уровню преступности в Беларуси генпрокурор не привёл, но поделился цифрами по отдельным категориям преступлений, на профилактику которых были ориентированы надзорные органы в последние годы:

число преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами за год сократилось на 15%,

число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сократилось почти на 20%.

Швед поставил это в заслугу новой государственной политики активного содействия занятости ранее судимых граждан, направленной на профилактику рецидивов. По словам генпрокурора, за год число трудоустроенных белорусов с судимостью выросло с 30% до 80%.

Улучшение криминогенной ситуации глава Генпрокуратуры также увязал с “динамичным развитием антикриминального законодательства” в Беларуси. Так, по данным ведомства за последнюю пятилетку в стране были приняты 15 законов, направленных на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального права.

Сократить общее число осужденных, по словам Шведа, удалось в том числе за счёт освобождения от уголовной ответственности за нетяжкие преступления при примирении с потерпевшими и добровольном возмещении причиненного ему ущерба. В белорусском законодательстве это называют термином “деятельное раскаяние” - сегодня оно позволяет привлекать к административной, а не уголовной ответственности даже тех, кто совершил несколько нетяжких преступлений.

Ещё одним фактором, повлиявшем на статистику, стали изменившиеся нормы о сокращении срока погашения судимости для несовершеннолетних. Теперь в Беларуси судимость за тяжкое преступление для них погашается через 2 года, за особо тяжкое преступление - через 4 года. По словам Шведа, это делается для “обеспечения социализации подростков”.

Упомянул Швед и о пересмотре норм об ответственности за преступления экстремистской направленности, в частности, о введении института специального производства. Он позволяет белорусским правоохранителям вести следствие и судить за тяжкие преступления тех, кто выехал из страны. По информации Генпрокуратуры, к 1 августа 2025 года таким образом были осуждены 120 человек за экстремистские преступления.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года Швед заявил, что количество преступлений «экстремистской направленности» в Беларуси продолжило снижаться, а число обращений в комиссию по возвращению уехавших граждан на родину начало расти.

Швед рассказал о новой категории белорусов, обращающихся в «комиссию по возвращению»