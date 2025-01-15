Генпрокурор Беларуси отчитался о «самом низком уровне преступности» за 30 лет. Какие не стали учитывать?

Опубликовано: 15.01.2025 13:44 , Обновлено: 15.01.2025

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что за последние 30 лет в стране наблюдался "самый низкий уровень преступности". По его словам, такого "не было никогда", а удалось это благодаря "скоординированной работе правоохранительного блока". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Андрей Швед утверждает, что преступность в Беларуси удалось снизить за счёт “экономических, социальных и политических факторов”, при этом не уточняя, что именно он имеет ввиду. Большую роль в этом вопросе он также отвёл сотрудникам правоохранительных органов.

«Сегодня мы констатируем, что по сравнению с 2007 годом у нас совершено в 4 раза меньше убийств, в 20 раз меньше разбоев, в 14 раз меньше преступлений против собственности (без учёта преступлений в сфере высоких технологий)», — отметил генеральный прокурор. И вправду, если включить в отчёт количество дел о мошенничестве, статистика наверняка была бы другая.

Так, по данным заместителя заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука, которые он приводил полгода назад, по сравнению с 2023 годом в 2024-ом значительно выросло число вымогательств и мошенничеств. Доля первых стала больше на 79,4% (со 160 случаев до 287), а вторых — на 53,9% (с 3578 случаев до 5506).

Помимо этого, тогда в прокуратуре отметили рост преступлений против «порядка осуществления экономической деятельности». По словам Стука, это произошло за счёт увеличения фактов незаконного оборота средств платежа более чем в 2 раза (со 121 случая в 2023 году до 295 — в 2024-ом), а также уклонения от уплаты налогов на 15,9% (со 132 до 153).

[info_b]Речь идёт о ст. 222 УК РБ, которая [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] касается [/link] незаконного оборота средств платежа или инструментов — поддельных банковских карт, электронных кошельков и т.д. За это нарушителю закона грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 10 лет.[/info_b]

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