Генпрокурор Беларуси назвал процент детей, которых возвращают в семьи после изъятия

Опубликовано: 17.12.2025 15:01 , Обновлено: 17.12.2025

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил в эфире государственного телевидения, что после изъятия детей из неблагополучных семей, многие потом возвращаются обратно.

По данным Андрея Шведа, “более 70 % детей, изъятых из неблагополучных семей, со временем возвращаются к родителям”.

При этом в стране за последние годы кратно изменилось количество интернатов. “За последние 15 лет количество детских домов и интернатов в стране сократилось почти в 11 раз. В приоритете — сохранение ребенка в семье”, - уточнил генеральный прокурор

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования социальной поддержки населения потребовал усилить адресность социальной поддержки, которую государство оказывает семьям с детьми, потребовав “установить определённый контроль за определёнными семьями”.

Лукашенко потребовал установить «определённый контроль за определёнными семьями». Кому из белорусов запретил «давать деньги в руки»?