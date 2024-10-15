Генпрокуратура попросила белорусов сообщать о «местонахождении» этих культурных ценностей

Опубликовано: 15.10.2024 19:01 , Обновлено: 15.10.2024

Генеральная прокуратура попросила белорусов, которые знают о "местонахождении культурных ценностей, перемещенных с территории БССР" в годы Великой Отечественной войны, сообщать об этом в соответствующую комиссию при Совете Министров. По информации ведомства, обращаться можно в том числе конфиденциально.

Как пояснили в Генпрокуратуре, по ее инициативе белорусское Министерство культуры составило список таких ценностей. В перечень включили 694 предмета культуры, среди которых – иконы, картины, книги, скульптуры, а также другие предметы декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Например, продолжили в ведомстве, Крест Евфросинии Полоцкой, изготовленный в 1161 году мастером Лазарем Богшей, вывезли в военные годы с территории БССР и не нашли до сих пор.

“Похищены и не возвращены в страну слуцкие пояса, которые признаны национальной реликвией и историческим культурным символом. В Беларуси сохранились единичные экземпляры и фрагменты таких поясов”, - дополнили в Генеральной прокуратуре.

Там предположили, что реликвии из списка могут находиться в учреждениях и частных коллекциях в США, Израиле, Украине, Польше и не только.

Тем, кто что-то знает о нахождении реликвий, нужно обращаться в комиссию при Совмине по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный оборот культурных ценностей, которые находятся за пределами Республики Беларусь.

Перечень из этих 694 предметов в Генпрокуратуре не привели.

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