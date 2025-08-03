Где ждать от +16°C до +32°C? Синоптики предрекли белорусам стабильную нестабильность в начале августа
Начавшийся последний месяц лета, август, согласно данным разных синоптиков может оказаться в Беларуси прохладнее нормы. Об этом пока говорят предварительные прогнозы, а мы все помним, что совершенно точными они не бывают. Зато на ближайшую неделю 4-10 августа - вполне.
Тем не менее нестабильность июля перетечет, скорее всего, и на август. Телеграм-канал Nadvorie со ссылкой на погодные модели ECMWF предсказал, что “не будет в начале августа жарко и в середине тоже не будет”.
Согласно его данным, с 4 по 18 августа температура воздуха окажется чуть ниже климатической нормы, особенно на юге страны (на 1-3°С).
Известно, что холодный фронт уже в понедельник, 4 августа, начнёт смещаться на территорию Беларуси, принеся дожди, грозы и порывистый ветер. Но не стоит отчаиваться, тепло на большей части территории Республики сохранится.
“Первая неделя последнего месяца лета не принесет значительных изменений в погоде. Влажная и неустойчивая воздушная масса будет продолжать влиять на погоду”, — не утешил и метеоролог Дмитрий Рябов.
В то же время, как утверждает синоптик, к середине недели Беларусь окажется под полным влиянием этого контрастного атмосферного фронта , который принесёт:
- прохладные воздушные массы
- высокую влажность (до 90%)
- кратковременные дожди и грозы
Температура тоже пойдет вниз. Ночью может быть +10..+16°С, а вот днём +16..+21°С (теплее - на юге).
“Во 2-ой половине недели ситуация улучшится, так как на нас переориентируется антициклональный гребень с юга Европы. Западные потоки развернутся на юго-западные, южные, дожди прекратятся и потеплеет”, - пояснил специалист “Метеовайба” предстоящие температурные качели.
[inf] Атмосферный фронт — переходная зона между воздушными массами с разными характеристиками. Именно фронты часто становятся причиной резких изменений погоды. [/inf]
Перспективы на выходные
По словам Рябова, в выходные погода тоже останется неустойчивой. Из-за чего стоит готовиться к локальным кратковременным дождям, грозам и туманам.
А разброс температур по стране в следующие выходные будет просто гигантским (на юге значительно теплее):
- Суббота: от +24°С на севере до +32°С на юго-западе
- Воскресенье: от +19°С на северо-западе до +30°С на юго-востоке
Мы составили таблицу погоды (согласно прогнозу Дмитрия Рябова) на предстоящую неделю (4-10 августа):
|День недели
|Ночная температура
|Дневная температура
|Осадки
|Ветер
|Понедельник (4 августа)
|+14..+19°С
|+24..+27°С
|Кратковременные дожди, грозы
|Юго-западный, при грозах до 15-20 м/с
|Вторник (5 августа)
|+14..+19°С
|+22..+27°С
|Кратковременные дожди, грозы
|Юго-западный умеренный
|Среда (6 августа)
|+10..+16°С
|+16..+21°С
|Кратковременные дожди, грозы
|Западный, при грозах порывистый
|Четверг (7 августа)
|+10..+15°С
|+19..+23°С
|Кратковременные дожди (интенсивные на юго-востоке)
|Северо-западный умеренный
|Пятница (8 августа)
|+10..+15°С
|+19..+26°С
|Местами кратковременные дожди
|Переменных направлений
|Суббота (9 августа)
|+11..+17°С
|+24..+32°С
|Локальные дожди, грозы
|Переменных направлений умеренный
|Воскресенье (10 августа)
|+11..+17°С
|+19..+30°С
|Локальные дожди, грозы
|Переменных направлений