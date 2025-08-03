Где ждать от +16°C до +32°C? Синоптики предрекли белорусам стабильную нестабильность в начале августа

Опубликовано: 03.08.2025 11:28 , Обновлено: 03.08.2025

Начавшийся последний месяц лета, август, согласно данным разных синоптиков может оказаться в Беларуси прохладнее нормы. Об этом пока говорят предварительные прогнозы, а мы все помним, что совершенно точными они не бывают. Зато на ближайшую неделю 4-10 августа - вполне.

Тем не менее нестабильность июля перетечет, скорее всего, и на август. Телеграм-канал Nadvorie со ссылкой на погодные модели ECMWF предсказал, что “не будет в начале августа жарко и в середине тоже не будет”.

Согласно его данным, с 4 по 18 августа температура воздуха окажется чуть ниже климатической нормы, особенно на юге страны (на 1-3°С).

Известно, что холодный фронт уже в понедельник, 4 августа, начнёт смещаться на территорию Беларуси, принеся дожди, грозы и порывистый ветер. Но не стоит отчаиваться, тепло на большей части территории Республики сохранится.

“Первая неделя последнего месяца лета не принесет значительных изменений в погоде. Влажная и неустойчивая воздушная масса будет продолжать влиять на погоду”, — не утешил и метеоролог Дмитрий Рябов.

В то же время, как утверждает синоптик, к середине недели Беларусь окажется под полным влиянием этого контрастного атмосферного фронта , который принесёт:

прохладные воздушные массы

высокую влажность (до 90%)

кратковременные дожди и грозы

Температура тоже пойдет вниз. Ночью может быть +10..+16°С, а вот днём +16..+21°С (теплее - на юге).

“Во 2-ой половине недели ситуация улучшится, так как на нас переориентируется антициклональный гребень с юга Европы. Западные потоки развернутся на юго-западные, южные, дожди прекратятся и потеплеет”, - пояснил специалист “Метеовайба” предстоящие температурные качели.

[inf] Атмосферный фронт — переходная зона между воздушными массами с разными характеристиками. Именно фронты часто становятся причиной резких изменений погоды. [/inf]

Перспективы на выходные

По словам Рябова, в выходные погода тоже останется неустойчивой. Из-за чего стоит готовиться к локальным кратковременным дождям, грозам и туманам.

А разброс температур по стране в следующие выходные будет просто гигантским (на юге значительно теплее):

Суббота: от +24°С на севере до +32°С на юго-западе

Воскресенье: от +19°С на северо-западе до +30°С на юго-востоке

Мы составили таблицу погоды (согласно прогнозу Дмитрия Рябова) на предстоящую неделю (4-10 августа):