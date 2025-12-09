Где в Беларуси выглянет солнце, а где пройдет снегодождь

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Опубликовано: 09.12.2025 11:34 , Обновлено: 09.12.2025

Территорию Беларуси накрыло тёплым фронтом окклюзии скандинавского циклона, вслед за которым в нашу страну начнёт поступать более тёплый воздух из Атлантики. Узнали, где и когда в ближайшие дни можно ждать прояснений, а каких регионах продолжит господствовать декабрьский снегодождь.

Тепло из Атлантики начнёт поступать на территорию Беларуси уже в среду, 10 декабря . В результате жителя Брестчины и Гродненщины можно рассчитывать на существенное потепление - до +8..+10°С . В восточных регионах страны в это же время будет куда прохладнее, хотя и там морозы отступят даже ночью - в среднем будет в диапазоне +1..+3°С.

В целом специалисты Telegram-канала “Метеовайб” спрогнозировали белорусам облачную погоду, но местами возможны прояснения, так что моросящий дождь завтра периодически будет сменяться робким солнышком.

А вот жителям самых восточных регионов Могилевской области рассчитывать на это не приходится - там синоптики спрогнозировали так называемый снегодождь - мокрый снег, переходящий в дождь. Во второй половине дня дожди возможны и по западу и северо-западу Беларуси.









Кроме того, по прогнозу Белгидромета, уже к вечеру сегодняшнего дня по всей стране начнут сгущаться туманы - вплоть до 21:00 среды, 10 декабря, ведомство объявило жёлтый уровень опасности из-за этого природного явления, которое создаёт потенциальную опасность на дорогах.

Карта метеопредупреждений от Белгидромета на 10.12.2025

Что же до оперативного прогноза на ближайшие три дня, то, согласно расчётам Белгидромета, погодные условия существенно не изменятся: атлантические воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы, не позволят температуре опускаться ниже нуля:

в четверг, 11 декабря : облачно, дожди на большей части территории страны, ночью +1..+8°С, днём до +3..+10°С;

: облачно, дожди на большей части территории страны, ночью +1..+8°С, днём до +3..+10°С; в пятницу, 12 декабря : облачно, днём с прояснениями, кратковременные дожди на большей части страны, ночью +1..+7°С, днём до +2..+9°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что нынешнее потепление в Европе, в том числе в Беларуси, обусловлено процессами, происходящими в настоящий момент с полярным вихрем. По данным портала Severe Weather Europe, он создал область низкого давления над Северной Атлантикой, которая поддерживает холодный северный поток над американским континентом. Одновременно вихрь усилил тёплый поток, направленный с запада на юго-восток над Европой.

Америка «украла» зиму у Беларуси? Синоптики пояснили, когда ждать снег и где в ближайшие дни до +10°C