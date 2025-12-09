Где в Беларуси выглянет солнце, а где пройдет снегодождь
Территорию Беларуси накрыло тёплым фронтом окклюзии скандинавского циклона, вслед за которым в нашу страну начнёт поступать более тёплый воздух из Атлантики. Узнали, где и когда в ближайшие дни можно ждать прояснений, а каких регионах продолжит господствовать декабрьский снегодождь.
Тепло из Атлантики начнёт поступать на территорию Беларуси уже в среду, 10 декабря . В результате жителя Брестчины и Гродненщины можно рассчитывать на существенное потепление - до +8..+10°С . В восточных регионах страны в это же время будет куда прохладнее, хотя и там морозы отступят даже ночью - в среднем будет в диапазоне +1..+3°С.
В целом специалисты Telegram-канала “Метеовайб” спрогнозировали белорусам облачную погоду, но местами возможны прояснения, так что моросящий дождь завтра периодически будет сменяться робким солнышком.
А вот жителям самых восточных регионов Могилевской области рассчитывать на это не приходится - там синоптики спрогнозировали так называемый снегодождь - мокрый снег, переходящий в дождь. Во второй половине дня дожди возможны и по западу и северо-западу Беларуси.
Кроме того, по прогнозу Белгидромета, уже к вечеру сегодняшнего дня по всей стране начнут сгущаться туманы - вплоть до 21:00 среды, 10 декабря, ведомство объявило жёлтый уровень опасности из-за этого природного явления, которое создаёт потенциальную опасность на дорогах.
Что же до оперативного прогноза на ближайшие три дня, то, согласно расчётам Белгидромета, погодные условия существенно не изменятся: атлантические воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы, не позволят температуре опускаться ниже нуля:
- в четверг, 11 декабря : облачно, дожди на большей части территории страны, ночью +1..+8°С, днём до +3..+10°С;
- в пятницу, 12 декабря : облачно, днём с прояснениями, кратковременные дожди на большей части страны, ночью +1..+7°С, днём до +2..+9°С.
Ранее Telegraf.news рассказал, что нынешнее потепление в Европе, в том числе в Беларуси, обусловлено процессами, происходящими в настоящий момент с полярным вихрем. По данным портала Severe Weather Europe, он создал область низкого давления над Северной Атлантикой, которая поддерживает холодный северный поток над американским континентом. Одновременно вихрь усилил тёплый поток, направленный с запада на юго-восток над Европой.
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