Где в Беларуси вернётся жара? Синоптики пообещали до +30°C и грозы

Опубликовано: 11.07.2023 12:30 , Обновлено: 11.07.2023

В ближайшие несколько дней синоптики пообещали белорусам возвращение тридцатиградусной жары. Однако, до таких высоких отметок температура поднимется далеко не во всех регионах страны: некоторые районы, согласно прогнозам Белгидромета, ждут сильные грозы, порывистый ветер, утренние туманы и ночные похолодания до +7°С.

На среду, 12 июля , Белгидромет выпустил предупреждение о сильных грозах на западе Беларуси. Синоптики заявили, что в отдельных районах Брестской области столбики термометров поднимутся до отметки в +30°С. Это подтверждают и данные сервиса о погоде Windy.com.

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Такие погодные условия, по словам синоптиков Белгидромета, объясняются влиянием фронтального раздела, идущего на Беларусь с территории Западной Европы. В целом в этот день по стране ожидается переменная облачность, кратковременные осадки пообещали лишь жителям западных районов.

Минимальная температура ночью будет колебаться от +7 до +12°С по стране и до +14°С по юго-западу, а днём воздух прогреется до +21..+27°С (по юго-западу - до +28..+30°С).

В четверг, 13 июля , по Беларуси также ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром синоптики спрогнозировали лишь для юго-запада страны. Температура воздуха по стране в целом будет варьироваться в диапазоне +12..+18°С ночью (в северо-восточных районах +8..+11°С) и +22..+29°С днём.

На погоду в Беларуси в пятницу, 14 июля , повлияет неустойчивая воздушная масса. Заметных изменений по погоде белорусам она не сулит - будет по-прежнему облачно, в отдельных районах возможны дожди с грозами и порывистым ветром, а также ночные и утренние туманы. Температура воздуха ночью опустится до +10..+17°С, а днём будет не выше +22..+28°С, предупредили в Белгидромете.

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Между тем, пока белорусы готовятся к очередной волне африканской жары, в самой Африке радуются снегу, выпавшему впервые за последние 10 лет.