Где в Беларуси нападало снега больше всего. Образовался мощный "снежный язык"
Снежный циклон "Улли" натворил дел в Беларуси. В более чем 250 населенных пунктах пропал свет, многие трассы сильно замело. И да, снег — самая большая проблема 9 января во многих регионах страны.
Мы посмотрели сводки Белгидромета (Белорусский государственный гидрометеорологический центр) и сравнили уровень снега по всей территории Беларуси на 9 января с данными на вечер 8 января.
Анализ карты Белгидромета от 08.01.2026 и 09.01.2026 показал значительный прирост высоты снежного покрова. Основной удар циклона “Улли” пришелся на центральные и южные регионы Беларуси.
На карте за 9 января отчетливо виден след мощного «снежного языка». Так, в Минске и окрестностях уровень снега вырос с 18–21 см (8 января) до 31–33 см (9 января). Таким образом, прирост составил около 10–12 см.
На юге (Брестская и Гомельская области) наблюдался самый резкий скачок. В районе Пинска и Мозыря сугробы выросли с 15–18 см до 32–35 см. В отдельных точках на юго-востоке (ближе к Гомелю) фиксируются значения до 40 см.
Рекордсмены: высота снежного покрова достигла в Плещеницах 42 см, в Жлобине 40 см.
А вот по северу (Витебск) циклон прошелся меньше, уровень снега изменился незначительно (с 23 см до 26–31 см).
Таблица уровней снега в Беларуси на 9 января:
|Город
|Статус / Регион
|08.01.2026 (см)
|09.01.2026 (см)
|Прирост (см)
|Минск
|Столица / Обл. центр
|19
|31
|+12
|Гомель
|Областной центр
|22
|40
|+18
|Могилев
|Областной центр
|24
|33
|+9
|Витебск
|Областной центр
|23
|29
|+6
|Гродно
|Областной центр
|6
|11
|+5
|Брест
|Областной центр
|14
|25
|+11
|Мозырь
|Макс. прирост (Юг)
|18
|35
|+17
|Барановичи
|Макс. прирост (Запад)
|8
|21
|+13
|Пинск
|Макс. прирост (Юг)
|15
|30
|+15
|Бобруйск
|Центр. регион
|24
|32
|+8
Согласно данным синоптиков, центр “Улли” сместился уже на юго-восток страны, а сам циклон начал окклюдировать (процесс смыкания холодного и теплого атмосферных фронтов) и терять активность.
«Так что пик интенсивности осадков и порывов ветра пройден, утверждает канал “Метеовайб”. Но это не значит, что снегопады прекратятся.»
Снег и метели 9 января все ещё будут идти на большей части территории Беларуси.
«В течение дня по республике ещё выпадет в среднем 5-10 см, меньше его будет по юго-западу», — предупредил метеоролог.