Где в Беларуси нападало снега больше всего. Образовался мощный "снежный язык"

Опубликовано: 09.01.2026 11:44 , Обновлено: 09.01.2026

Снежный циклон "Улли" натворил дел в Беларуси. В более чем 250 населенных пунктах пропал свет, многие трассы сильно замело. И да, снег — самая большая проблема 9 января во многих регионах страны.

Мы посмотрели сводки Белгидромета (Белорусский государственный гидрометеорологический центр) и сравнили уровень снега по всей территории Беларуси на 9 января с данными на вечер 8 января.









Анализ карты Белгидромета от 08.01.2026 и 09.01.2026 показал значительный прирост высоты снежного покрова. Основной удар циклона “Улли” пришелся на центральные и южные регионы Беларуси.

На карте за 9 января отчетливо виден след мощного «снежного языка». Так, в Минске и окрестностях уровень снега вырос с 18–21 см (8 января) до 31–33 см (9 января). Таким образом, прирост составил около 10–12 см.

На юге (Брестская и Гомельская области) наблюдался самый резкий скачок. В районе Пинска и Мозыря сугробы выросли с 15–18 см до 32–35 см. В отдельных точках на юго-востоке (ближе к Гомелю) фиксируются значения до 40 см.

Рекордсмены: высота снежного покрова достигла в Плещеницах 42 см, в Жлобине 40 см.

А вот по северу (Витебск) циклон прошелся меньше, уровень снега изменился незначительно (с 23 см до 26–31 см).

Таблица уровней снега в Беларуси на 9 января:

Город Статус / Регион 08.01.2026 (см) 09.01.2026 (см) Прирост (см) Минск Столица / Обл. центр 19 31 +12 Гомель Областной центр 22 40 +18 Могилев Областной центр 24 33 +9 Витебск Областной центр 23 29 +6 Гродно Областной центр 6 11 +5 Брест Областной центр 14 25 +11 Мозырь Макс. прирост (Юг) 18 35 +17 Барановичи Макс. прирост (Запад) 8 21 +13 Пинск Макс. прирост (Юг) 15 30 +15 Бобруйск Центр. регион 24 32 +8

Согласно данным синоптиков, центр “Улли” сместился уже на юго-восток страны, а сам циклон начал окклюдировать (процесс смыкания холодного и теплого атмосферных фронтов) и терять активность.

«Так что пик интенсивности осадков и порывов ветра пройден, утверждает канал “Метеовайб”. Но это не значит, что снегопады прекратятся.»

Снег и метели 9 января все ещё будут идти на большей части территории Беларуси.