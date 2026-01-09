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Где в Беларуси нападало снега больше всего. Образовался мощный "снежный язык"

Где в Беларуси нападало снега больше всего. Образовался мощный "снежный язык"
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Снежный циклон "Улли" натворил дел в Беларуси. В более чем 250 населенных пунктах пропал свет, многие трассы сильно замело. И да, снег — самая большая проблема 9 января во многих регионах страны.

Мы посмотрели сводки Белгидромета (Белорусский государственный гидрометеорологический центр) и сравнили уровень снега по всей территории Беларуси на 9 января с данными на вечер 8 января.

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Анализ карты Белгидромета от 08.01.2026 и 09.01.2026 показал значительный прирост высоты снежного покрова. Основной удар циклона “Улли” пришелся на центральные и южные регионы Беларуси.

На карте за 9 января отчетливо виден след мощного «снежного языка». Так, в Минске и окрестностях уровень снега вырос с 18–21 см (8 января) до 31–33 см (9 января). Таким образом, прирост составил около 10–12 см.

На юге (Брестская и Гомельская области) наблюдался самый резкий скачок. В районе Пинска и Мозыря сугробы выросли с 15–18 см до 32–35 см. В отдельных точках на юго-востоке (ближе к Гомелю) фиксируются значения до 40 см.

Рекордсмены: высота снежного покрова достигла в Плещеницах 42 см, в Жлобине 40 см.

А вот по северу (Витебск) циклон прошелся меньше, уровень снега изменился незначительно (с 23 см до 26–31 см).

Таблица уровней снега в Беларуси на 9 января:

ГородСтатус / Регион08.01.2026 (см)09.01.2026 (см)Прирост (см)
МинскСтолица / Обл. центр1931+12
ГомельОбластной центр2240+18
МогилевОбластной центр2433+9
ВитебскОбластной центр2329+6
ГродноОбластной центр611+5
БрестОбластной центр1425+11
МозырьМакс. прирост (Юг)1835+17
БарановичиМакс. прирост (Запад)821+13
ПинскМакс. прирост (Юг)1530+15
БобруйскЦентр. регион2432+8

Согласно данным синоптиков, центр “Улли” сместился уже на юго-восток страны, а сам циклон начал окклюдировать (процесс смыкания холодного и теплого атмосферных фронтов) и терять активность.

«Так что пик интенсивности осадков и порывов ветра пройден, утверждает канал “Метеовайб”. Но это не значит, что снегопады прекратятся.»

Снег и метели 9 января все ещё будут идти на большей части территории Беларуси.

«В течение дня по республике ещё выпадет в среднем 5-10 см, меньше его будет по юго-западу», — предупредил метеоролог.

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