Где в Беларуси на выходных ждать мокрый снег? Метеорологи пообещали и "апофеоз" ветра

Опубликовано: 05.10.2023 13:17 , Обновлено: 06.10.2023

В эти выходные в Беларуси возможен мокрый снег, столбики термометра ночью опустятся до +1 градуса, ожидается очень ветреная погода до 24 м/с.

По данным Белгидромета, в пятницу, 6 октября будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ожидается, что столбики термометра в ночное время в Беларуси минимально покажут от +3 до +9°С, днем температура будет от +9 до +15°С, по юго-западу до +17°С. Ночью и утром во многих районах республики ветер западный, северо-западный порывистый, днем по востоку страны сильный порывистый до 15–20 метров в секунду.

В субботу, 7 октября, будет также облачно с прояснениями. Временами дожди, ночью по северу страны ожидаются сильные дожди. Ветер на большей части территории Беларуси сильный порывистый, утром и днем местами до 24 метров в секунду. Ночью столбики термометра минимально покажут от +3°С по востоку до +12°С по западу страны, а днем от +10 до +17°С.

Как пишет nadvorie, в субботу будет “прям апофеоз”: скорость ветра над нами в струе на высоте 10 км составит 70–75 м/с (250 км/ч). Этот мощный поток ветра очевидно захватит также и нижние слои тропосферы; например, на верхней границе пограничного слоя, на высоте 1.5 км, средняя скорость ветра будет примерно 28–32 м/с (100–115 км/ч).

В воскресенье, 8 октября, кратковременные дожди, облачно с прояснениями, сильный порывистый ветер, по северо-восточной половине Беларуси возможен мокрый снег. Ночью столбики термометра опустятся до +1, +8 градусов, а днем максимальная температура воздуха будет от +4°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу Беларуси. На большей части территории порывы ветра до 15–20 метров в секунду.