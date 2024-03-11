Где найти няню, юриста и социальное такси. В Минске заработал единый интернет-портал соцуслуг
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о запуске портала 139.бел, благодаря которому минчане смогут отправлять запросы, касающиеся оказания социальных услуг, в соответствующие организации.
Ключевая часть нового портала - интерактивная карта с геометками различных объектов. Все они разделены на категории:
- услуги юриста,
- социального работника,
- сиделки,
- услуги переводчика жестового языка,
- няни,
- технические средства социальной реабилитации,
- социальное такси,
- персональный ассистент,
- и прочие.
Например, пользователь ищет услуги социального работника. Портал предлагает девять госорганизаций в Минске, куда человек может обратиться. Кроме того, сайт дает полезную информацию по этому вопросу: обоснование для предоставления социального работника, документы для оформления.
Также на 139.бел размещены объявления от госструктур по тематике социальных услуг. Например, о действующих кружках и клубах в территориальных центрах социального обслуживания.
“Для быстрой консультации – онлайн-связь, оставить заявку можно круглосуточно”, - рассказали в Минтруда и соцзащиты.
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