Где найти няню, юриста и социальное такси. В Минске заработал единый интернет-портал соцуслуг

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Опубликовано: 11.03.2024 13:00 , Обновлено: 15.11.2024

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о запуске портала 139.бел, благодаря которому минчане смогут отправлять запросы, касающиеся оказания социальных услуг, в соответствующие организации.

Ключевая часть нового портала - интерактивная карта с геометками различных объектов. Все они разделены на категории:

услуги юриста,

социального работника,

сиделки,

услуги переводчика жестового языка,

няни,

технические средства социальной реабилитации,

социальное такси,

персональный ассистент,

и прочие.

Например, пользователь ищет услуги социального работника. Портал предлагает девять госорганизаций в Минске, куда человек может обратиться. Кроме того, сайт дает полезную информацию по этому вопросу: обоснование для предоставления социального работника, документы для оформления.

Также на 139.бел размещены объявления от госструктур по тематике социальных услуг. Например, о действующих кружках и клубах в территориальных центрах социального обслуживания.

“Для быстрой консультации – онлайн-связь, оставить заявку можно круглосуточно”, - рассказали в Минтруда и соцзащиты.

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