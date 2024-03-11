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Где найти няню, юриста и социальное такси. В Минске заработал единый интернет-портал соцуслуг

Где найти няню, юриста и социальное такси. В Минске заработал единый интернет-портал соцуслуг
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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о запуске портала 139.бел, благодаря которому минчане смогут отправлять запросы, касающиеся оказания социальных услуг, в соответствующие организации.

Ключевая часть нового портала - интерактивная карта с геометками различных объектов. Все они разделены на категории:

  • услуги юриста,
  • социального работника,
  • сиделки,
  • услуги переводчика жестового языка,
  • няни,
  • технические средства социальной реабилитации,
  • социальное такси,
  • персональный ассистент,
  • и прочие.

Например, пользователь ищет услуги социального работника. Портал предлагает девять госорганизаций в Минске, куда человек может обратиться. Кроме того, сайт дает полезную информацию по этому вопросу: обоснование для предоставления социального работника, документы для оформления.

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Также на 139.бел размещены объявления от госструктур по тематике социальных услуг. Например, о действующих кружках и клубах в территориальных центрах социального обслуживания.

“Для быстрой консультации – онлайн-связь, оставить заявку можно круглосуточно”, - рассказали в Минтруда и соцзащиты.

Ранее Телеграф писал об увеличении некоторых детских пособий в Беларуси. В частности, изменения затронули выплаты по беременности и родам, временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, а также пособия для семей, воспитывающих ребенка-инвалида.

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