Где 25 мая можно купить алкоголь и пиво в Беларуси? Десяток неочевидных мест

Опубликовано: 25.05.2023 08:31 , Обновлено: 25.05.2023

В четверг, 25 мая, по всей Беларуси прозвенит последний школьный звонок для учеников 9-х и 11-х классов. В связи с этим традиционно в большинстве районах страны этот день объявлен Днём трезвости и в магазинах введен запрет на продажу алкоголя. Тем не менее, есть места, которые не затрагивают эти временные ограничения, некоторых из них совсем не очевидные.

Поскольку решение о временном запрете на продажу алкогольных напитков в Беларуси принимают местные районные или областные исполкомы, условия ограничений могут отличаться в разных областях и даже городах. Так, в этом году минская городская администрация не вводила запрет на алкоголь в день “последнего звонка”, поэтому здесь приобрести хмельной напиток можно будет свободно в любом магазине.

А вот в Минском районе алкоголь в магазинах перестали продавать в 08:00, а возобновят продажи лишь в 08:00 26 мая. Причём запрет на Минщине касается любых алкогольных напитков. В отличие от Витебска, где власти ограничили сегодня продажу лишь крепких алкогольных напитков, крепостью свыше 7%, а вот на пиво и слабые алкогольные напитки запрет не распространяется.

Впрочем, даже там, где сегодня действуют правила так называемого Дня трезвости, при большом желании купить спиртное будет можно. Как правило, ограничения исполкомов не распространяются на следующие общественные места:

столовые

кафе

рестораны

бары

любые иные объекты общепита, где можно приобрести алкоголь на розлив

торговые объекты в пунктах пропуска на границе

АЗС

места проведения свадеб

места проведения юбилейных торжеств

места проведения поминок

Впрочем, в каждом районе могут устанавливаться свои правила продажи спиртного в этот день. Узнать, действуют ли в конкретном населённом пункте запрет на продажу алкоголя, можно на официальных сайтах исполкомов.

Отметим, что это не последний День трезвости в Беларуси в этом году. Впереди также Международный день защиты детей и школьные выпускные - в эти дни во многих районах страны также будет ограничена продажа алкоголя.

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