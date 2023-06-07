ГАИ стала проводить рейды прямо во дворах Минска. Зачем?
Сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по дворам столицы. В ГАИ рассказали, что там делали милиционеры.
Во дворах инспекторы разговаривали с детьми, напомнили им о недопустимости игр возле дорог, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Также поговорили и со взрослыми. Милиционеры напомнили им о том, что нужно внимательнее следить за детьми, которые часто играя во дворе остаются без присмотра. Чтобы разъяснили детям о правилах при катании на велосипеде, напомнили о том, что нельзя резко выходить на дорогу из-за припаркованного автомобиля, растущего дерева или другого объекта.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГАИ пообещала проверить минчан на соблюдение пункта 151 ПДД:
ГАИ пообещала проверить минчан на соблюдение пункта 151 ПДД. Кому приготовиться с 5 по 11 июня?