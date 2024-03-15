В ГАИ показали, за чем следят с помощью квадрокоптеров. Кто из белорусов попался?

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Опубликовано: 15.03.2024 09:44 , Обновлено: 15.03.2024

Сотрудники ГАИ УВД Гродненского облисполкома провели на улицах областного центра рейд с использованием квадрокоптера. Все для пресечения нарушения ПДД водителями.

В частности, сотрудники отельного специального взвода “Дельта” наблюдали, как водители предоставляли пешеходам преимущество на переходах. Представители ГАИ подчеркнули, что объектом внимания стали нерегулируемые пешеходные переходы около железнодорожного вокзала.

За один час рейда пресекли восемь нарушений со стороны водителей. В ГАИ УВД Гродненского облисполкома напомнили, что за непредоставление преимущества пешеходам в белорусском законодательстве предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до пяти базовых величин (1 б. в. с 1 января 2024 года - 40 рублей).

В ведомстве добавили, что такие рейды будут продолжены.

Ранее Телеграф рассказывал о рейдах ГАИ на Витебщине. Там сотрудники ДПС решили уделить внимание «уязвимой категории участников дорожного движения» (к которой относят пешеходов, велосипедистов) в утреннее и вечернее время суток.

«Внимание — уязвимым участникам» — Где в Беларуси ГАИ объявила новые рейды ранним утром и вечером?